Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности между народной организации по Сирии, сравнил действия западной «тройки» по подготовке химической провокации в Сирии с романом Агаты Кристи «Объявленное убийство».

Небензя подчеркнул, что приписываемое Дамаску намерение применить отравляющие вещества в Идлибе подается Западом как свершившийся факт, что напоминает ему сюжет романа Агаты Кристи «Объявленное убийство», когда о предстоящем преступлении, включая место и время, было сообщено в газете, передает ТАСС.

Постоянный представитель России при ООН обратил внимание, что «прорицатели» не утруждают себя разъяснениями того, зачем Дамаску нужно травить газами мирных жителей, особенно в условиях, когда Сирию уже дважды бомбили, и Западом вынашивается новый агрессивный план.

«Вы действительно считаете, что мир верит этим россказням?», – задался вопросом дипломат, подчеркнув, что у Дамаска нет химического оружия, как и нет плана по его применению.

«Расцениваем эти предупреждения, как приглашение террористами осуществить новую постановочную химатаку и обвинить в этом сирийские власти», – указал дипломат.

Накануне Небензя связал заявления Лондона по делу Скрипалей с подготовкой провокации в Сирии.