Россия связала заявления по делу Скрипалей с подготовкой Лондоном провокации в Сирии

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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Шведы хотят подложить свинью соседней Германии, у чьих берегов уже вовсю прокладывают трубы для «Потока»Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Дело феминистки Калугиной» – признак тектонических изменений, переживаемых Россией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство активно вторгается в сферы общественной и личной жизни, которыми ранее вообще не интересовалось. И вторжение это носит не формальный, а реальный характер. Оно буквально ломает вековые стереотипы. Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия связала заявления по делу Скрипалей с подготовкой Лондоном провокации в Сирии
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          Россия связала заявления по делу Скрипалей с подготовкой Лондоном провокации в Сирии

             6 сентября 2018, 19:51
          Фото: Li Muzi/ZUMA/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Москва считает неслучайным, что заявления Лондона по делу Скрипалей совпали по времени с подготовкой провокации с химоружием в Сирии, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

          «Даунинг-стрит» руководствуется не мотивами свершения правосудия (по делу Скрипалей), а другими мотивами. Какими – мы уже говорили. Инцидент 4 марта стал удобным предлогом для антироссийской истерии и был использован для попыток подрыва нашего авторитета как государства-участника ОЗХО в канун инсценировки применения химического оружия в сирийском городе Дума», – передает слова Небензи РИА «Новости».

          Он добавил, что сейчас наблюдается похожая картина – премьер Британии Тереза Мэй выступила с новыми «фактами» по делу Скрипалей перед «новым политическим сезоном» и вокруг ситуации в Идлибе, где готовится химическая провокация боевиков совместно с «Белыми касками».

          «Очень надеялись, что сегодня позвучит что-то убедительное, проливающее свет на этот запутанный инцидент. К сожалению, наши ожидания вновь не оправдались», – сказал Небензя.

          Он отметил, что в выступлениях он услышал только тот же набор лжи о «якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб», а также о якобы тренировках спецслужб по использованию химоружия, о разработке Россией «боевых отравляющих веществ», кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и так далее.

          «Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль», – заключил Небензя.

          Напомним, Россия ранее заявила, что в Сирии готовится провокация с применением химического оружия – в его использовании собираются обвинить официальный Дамаск.

          Накануне постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия не будет на слово верить Британии по делу Скрипалей.

          В четверг проходит заседание СБ ООН, на котором по инициативе Британии рассматривается дело об отравлении в Солсбери.

          В среду Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными.

          В российском МИДе заявили, что имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.


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