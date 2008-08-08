Россия связала заявления по делу Скрипалей с подготовкой Лондоном провокации в Сирии

Москва считает неслучайным, что заявления Лондона по делу Скрипалей совпали по времени с подготовкой провокации с химоружием в Сирии, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

«Даунинг-стрит» руководствуется не мотивами свершения правосудия (по делу Скрипалей), а другими мотивами. Какими – мы уже говорили. Инцидент 4 марта стал удобным предлогом для антироссийской истерии и был использован для попыток подрыва нашего авторитета как государства-участника ОЗХО в канун инсценировки применения химического оружия в сирийском городе Дума», – передает слова Небензи РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас наблюдается похожая картина – премьер Британии Тереза Мэй выступила с новыми «фактами» по делу Скрипалей перед «новым политическим сезоном» и вокруг ситуации в Идлибе, где готовится химическая провокация боевиков совместно с «Белыми касками».

«Очень надеялись, что сегодня позвучит что-то убедительное, проливающее свет на этот запутанный инцидент. К сожалению, наши ожидания вновь не оправдались», – сказал Небензя.

Он отметил, что в выступлениях он услышал только тот же набор лжи о «якобы двойных агентах как законной цели убийства для российских спецслужб», а также о якобы тренировках спецслужб по использованию химоружия, о разработке Россией «боевых отравляющих веществ», кибератаках, попытках госпереворота в Македонии и так далее.

«Я не буду перечислять весь этот бездоказательный лживый коктейль», – заключил Небензя.

Напомним, Россия ранее заявила, что в Сирии готовится провокация с применением химического оружия – в его использовании собираются обвинить официальный Дамаск.

Накануне постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия не будет на слово верить Британии по делу Скрипалей.

В четверг проходит заседание СБ ООН, на котором по инициативе Британии рассматривается дело об отравлении в Солсбери.

В среду Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными.

В российском МИДе заявили, что имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.