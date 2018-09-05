Данные о подозреваемых в отравлении Скрипалей обсудят в СБ ООН

Постпредство Великобритании попросит Совбез ООН внести в повестку заседания, которое запланировано в четверг, вопрос об инциденте в Солсбери, заявила глава британской миссии Карен Пирс.

«Мы хотим проинформировать Совбез о деле в Солсбери», – передает ее слова РИА «Новости».

Она пояснила, что Британия просит внести вопрос в повестку заседания в четверг.

Ранее в среду в МИД Британии был вызван временный поверенный России в Лондоне Иван Володин в связи с расследованием инцидента в Солсбери.

Прокуроры Великобритании в среду назвали имена подозреваемых в покушении на убийство Скрипалей в Солсбери: это, как утверждается, россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Мэй заявила, что они якобы офицеры ГРУ. При этом имена, по ее словам, скорее всего вымышлены.

В российском МИДе заявили, что имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.