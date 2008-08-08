Представитель России вызван в МИД Британии

Временный поверенный России в Лондоне Иван Володин был вызван в МИД Великобритании в связи с расследованием инцидента в Солсбери, сообщает российское посольство.

«Временный поверенный был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй», – передает ТАСС сообщение российского посольства.

В среду, после того как прокуроры Великобритании заявили, что в попытке убийства Скрипалей в Солсбери подозреваются россияне Александр Петров и Руслан Боширов, Мэй заявила, что они якобы являются офицерами ГРУ. Она также предположила, что их имена вымышлены.

В российском МИДе заявили, что имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве. В Кремле указали на противоречивость информации.