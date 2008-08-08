Россия отвергла «доказательства» Лондона по делу Скрипалей

Фотография подозреваемых по делу о покушении на Скрипалей и объявленные Лондоном имена ничего не доказывают, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Мы британцам на слово верить не будем», – приводит его слова РИА «Новости».

Он привел пример, когда британский руководитель высокого уровня уже «вводил в заблуждение собственный народ». Шульгин намекнул таким образом на события 2003 года, когда премьер Британии Тони Блэр уговорил парламент страны ввести войска в Ирак.

Ранее стало известно, что постпредство Британии собирается просить Совбез ООН внести в повестку заседания в четверг вопрос об инциденте в Солсбери. Кроме того, в среду в МИД Британии был вызван временный поверенный России в Лондоне Иван Володин.

В среду Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными.

В российском МИДе заявили, что имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.