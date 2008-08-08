Эрдоган предложил меры для предотвращения наступления на Идлиб

Боевиков, атакующих российскую базу в Хмеймиме, следует переместить из этой сирийской провинции в другие районы, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам трехстороннего саммита в Тегеране. Он также предложил договориться о перемирии в Идлибе.

Президент Турции также заявил, что ситуация в сирийском Идлибе подошла к точке риска. «Идлиб считается не только геополитическим для будущего Сирии, но и для обеспечения безопасности нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

Он предложил объявить перемирие в Идлибе и предпринять меры в отношении засевших там террористов. По словам турецкого президента, гражданское население сирийской провинции «серьезно страдает, бомбежка представляет угрозу для них». По его словам, в этой провинции «начинается волна миграции», «население устремило взгляды на турецкую границу».

Президент Турции также высказался за то, чтобы удалить боевиков из Идлиба, атакующих российскую базу в Хмеймиме, в другие районы.

По его словам, операция сирийской армии в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе.

Эрдоган предложил добавить в итоговый документ саммита в Тегеране пункт о перемирии в сирийском Идлибе.

По его словам, саммит в Тегеране – это последняя возможность мирно решить проблему Идлиба в рамках Астанинского процесса.

Он заявил, что Турция намерена сохранить свое присутствие на сирийской территории, не допустит рисков для своей страны.

Эрдоган также выразил беспокойство попытками США поддержать террористические организации в Сирии. «На востоке Евфрата происходят нежелательные для нас события. Там террористы (силы самообороны сирийских курдов, которых Турция считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана – прим. ВЗГЛЯД) пытаются закрепиться с помощью внешних сил и остаться там», – сказал турецкий лидер.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин, выступая на открытии саммита России, Турции и Ирана в Тегеране, заявил, что террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием.

Провинция Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда группировок, совершающие периодические вылазки для атак позиций сирийских войск.