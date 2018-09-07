Иран потребовал от США и Израиля покинуть Сирию

Присутствие Соединенных Штатов в Сирии незаконно, это агрессия, которая осложняет достижение мира в арабской республике, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Прекрасно понятно, что американцы незаконно присутствуют в Сирии и занимаются только агрессией и поддержкой режима экстремистов. И не ожидается от них какой-либо позитивной роли в сирийском вопросе», – сказал Роухани.

По его словам, незаконное вмешательство США в дела Сирии «не соответствует ни одному международному правилу». «Их присутствие только усугубляет проблемы, осложняет установление устойчивого мира в Сирии», – подчеркнул Роухани.

Кроме того, президент Ирана потребовал от Израиля также немедленно покинуть территорию Сирии. «Согласно международным резолюциям и требованиям сирийского народа оккупационный режим Израиля должен незамедлительно покинуть сирийские оккупированные территории», – сказал Роухани.

Сам Иран, по словам Роухани, сохранит присутствие в Сирии по просьбе Дамаска, передает РИА «Новости».

«Исламская республика Иран по просьбе законного сирийского правительства для борьбы с терроризмом присутствует в этой стране. И продолжение нашего присутствия в САР на основе этого принципа будет решаться в дальнейшем», – сказал Роухани.

Он подчеркнул, что иранское присутствие в Сирии ни в прошлом, ни в будущем не направлено на то, «чтобы навязать свою волю кому-либо».

По словам Роухани, России, Турции и Ирану удалось остановить терроризм в Сирии и обуздать его распространение по региону.

«Нам удалось остановить терроризм в Сирии и значительно обуздать его распространение по всему региону и миру. И сегодня благодаря вышеуказанным усилиям подготовлена почва для конструктивного национального диалога в межсирийском формате», – заявил он перед встречей с российским и турецким коллегами.

Однако, по его словам, странам еще предстоит достичь общих принципиальных договоренностей для прекращения огня в Сирии.

В пятницу в Тегеране проходит третий саммит по урегулированию в Сирии. Участие в нем принимают президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани.