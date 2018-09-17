Путин призвал Турцию создать благоприятные условия для российских товаров

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рассчитывает на создание Анкарой благоприятных условий для продвижения российской продукции на турецкий рынок.

Путин напомнил, что Россия учла пожелания турецких партнеров и сняла ограничения на поставки ряда сельхозпродуктов из Турции. «В свою очередь мы рассчитываем на создание благоприятных условий для продвижения на рынок Турции российской продукции», – передает слова Путина ТАСС.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. Однако с осени 2016 года ограничения начали последовательно снимать.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что надеется на скорую либерализацию визового режима между двумя странами, передает РИА «Новости».

В конце августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Анкара договорились о создании механизма по облегчению визового режима.