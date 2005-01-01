Почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе

Ряд СМИ поспешили объявить о начале операции в Идлибе, испугавшись тени собственных журналистов. В реальности на сирийских фронтах сейчас тихо, можно даже сказать – подозрительно тихо, зато пушки информационной войны бьют без остановки. Отсюда возникает принципиальный вопрос: почему Башар Асад медлит?

Вопреки ряду прогнозов и даже «фальстартов», в последние три дня практически на всех фронтах Сирии наступило затишье, что привлекло внимание к событиям по местным меркам мелким, но политически показательным.

Западные СМИ продолжают пережевывать тезисы о подготовке Башаром Асадом химической атаки. Видимо, его цель при этом – вызвать огонь на себя. Это как со Скрипалями: что ни говори, какие факты или логические доводы не предъявляй, ничего не изменится – против лома нет приема. Это своего рода «конец истории»: спокойная коммуникация между частями мира прекращена, диалога нет и не предвидится.

На этом фоне чрезвычайно примечательны сеансы саморазоблачения во Франции и Германии. В Париже, например, признались, что выступают против военной операции в Идлибе не из-за гуманитарных соображений, а потому что боевики отправятся «по месту прописки», в том числе во Францию. Это понятная и по крайней мере логически обоснованная позиция.

Та же Германия, например, предлагая свое участие в нанесении удара по сирийским объектам «после применения химического оружия», все еще прикрывается «спасением людей в Идлибе» и «кровавой баней». Эта формулировка перекочевала уже во все европейские языки, включая голландский и датский, и широко используется западноевропейскими СМИ с подачи президента Турции. Даже после событий в Саксонии Ангела Меркель не может переступить через вербальные законы политической корректности и признаться: мы (французы, немцы, голландцы, бельгийцы) стремимся сохранить «заповедник Идлиб» в первозданном виде, потому что за самих себя боимся, ведь сами же открыли путь в Европу черт-те кому с гранатой.

При этом Франция потихоньку продолжает обустраиваться на территории суверенной Сирии. К востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор французское подразделение приступило к оборудованию базы в окрестностях деревни Аль-Джурди Шарки в 20 километрах северо-западнее Хаджина. Формально эта база будет принадлежать проамериканской коалиции, но французов никто не заставлял «становиться первым учеником».

На эту тему

В самой провинции Дейр-эз-Зор коалиция и курды в последние дни военных действий не ведут. И это при том, что операция «Буря Джазиры», которую американцы и курдские союзники уже год проводят восточнее Евфрата с целью зачистить территорию от ИГИЛ*, существенных результатов не дала.

Курды в последнее время наращивают свои силы за границами этнического ареала, поскольку добиться от племен передислокации милиции в арабские районы Сирии не удалось, а участвовать в зачистках Идлиба и районов восточнее Евфрата очень хочется. В результате они уже неделю проводят насильственную мобилизацию среди арабов и бедуинов в Ракке и пустыне вокруг нее, что сопряжено со столкновениями с местным населением.

В частности, в последние два дня курды проводили облавы вокруг городка Айн-Исса на западе провинции Ракка. Их цель – молодые люди, которых затем принудительно отправляют в тренировочные лагеря.

В самом Идлибе последние два дня стали самыми спокойными с начала сентября: не было ни массированных артиллерийских обстрелов, ни налетов сирийских ВВС на позиции боевиков. Не работают и российские ВКС. Это связано с активизировавшимися переговорами с отдельными группами боевиков, с которыми эти переговоры еще можно вести.

В то же время турецкая сторона продолжает настаивать на передаче власти в Идлибе остаткам Сирийской свободной армии (то есть «умеренным») по образцу Восточной Гуты. Напомним, что там гражданская власть осталась за оппозиционными группами при условии сдачи ими тяжелого вооружения и формального перехода под командование Дамаска. В наиболее проблемных населенных пунктах за соблюдением этого режима следит военная полиция России. Анкара полагает, что хотя бы на части провинции Идлиб аналогичные контрольные функции перейдут к турецкой армии, что совершенно неприемлемо для Дамаска – сирийское правительство турецкую армию на свою территорию не приглашало.

Остатки «умеренных» – это одновременно и субъект переговоров о сдаче оружия сирийцам и российскому Центру по примирению, и объект давления со стороны Анкары. Началась типично ближневосточная переговорная игра, в которой турки слегка передергивают карты. Некоторые джихадистские источники утверждают, что они обещают передать туркоманам и некоторым протурецки ориентированным группировкам в Идлибе оружие в случае начала наступательной операции правительственных сил. А пока что в провинцию Хатай продолжают прибывать турецкие танки и БТР.

Сообщения о подготовке джихадистами контрнаступления на Алеппо и Хаму пока не получили подтверждений, но в теории возможно все. Сомнение вызывает лишь один практический вопрос. На востоке «заповедника» джихадисты удерживают внешний периметр фронта, а в тылу у них расположены как раз те самые «умеренные», с которыми ведется торговля всеми заинтересованными сторонами. Вести наступление на превосходящие силы противника с таким нестабильным тылом странно, но мы имеем дело с людьми, с рождения не знавшими, что такое формальная логика.

Еще интересней ситуация на южном выступе в районе Латамины, откуда предположительно можно наступать на Хаму. Там фронт джихадистов, как и всю долину Аль-Габ, удерживает так называемая Джейш аль-Изза («Армия Славы»), у которой богатый опыт взаимоотношений с ВКС РФ.

В первый же день участия российских ВКС в операции в Сирии, штабы и склады Джейш аль-Изза у Латамины были уничтожены воздушной атакой.

То есть именно эта группировка оказалась первой целью для ВКС РФ на территории Сирии, поскольку тогда требовалось стабилизировать основной фронт и остановить наступление джихадистов на Хаму. Быстро выяснилось, что, поскольку «воины славы» позиционировали себя как «политические» и формально примыкали к «умеренным» (ССА), американцы завалили их противотанковыми комплексами TOW и зачем-то ПЗРК. В результате в сентябре 2016 года они сбили российский вертолет «Газель» (производство Франции, но ситуативно используется ВКС РФ), летевший слишком низко. За расчетом, сбившим вертолет, гонялись больше года, и в ноябре 2017 года оператор ПТРК Хамдо Ахмад аль-Хаммуд наконец-то был уничтожен в деревне Хасрая в результате прямого попадания ракеты в траншею, где он находился.

После этого «Джейш аль-Изза» оперативно примкнули к «Джебхат ан-Нусре», как к наиболее сильному игроку в регионе и начали забрасывать российскую базу Хмеймим кустарными беспилотниками. Да, именно эти люди в основном ответственны за атаки на Хмеймим. И сейчас бы им лучше не к наступлению на Хаму готовиться, а о спасении души подумать.