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15 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Неожиданное решение ЦБ изменит модель поведения россиян

Решение регулятора приведет к росту ставок по кредитам и вкладамФото: Сергей Коньков/ТАСС
Решение Центрального банка поднять ключевую ставку впервые за четыре года для многих стало неожиданностью. Смены монетарной политики ждали, но после объявления санкций США против российского госдолга и банков. Однако несколько принятых регулятором решений сразу помогли рублю укрепиться. Что ждать дальше? Подробности...
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Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию

Патриарх Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на богослужении в Храме Христа Спасителя в МосквеФото: Maxim Chernavsky/AP/ТАСС
Москва ответила на попытки оторвать на церковном уровне Украину от России. Русская православная церковь приостанавливает поминовение константинопольского патриарха при богослужениях, то есть делает ответный шаг на вторжение на свою каноническую территорию. Что означает происходящее с точки зрения судьбы Русского мира в целом? Подробности...
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РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

Московский патриархат уподобил действия Константинополя гонениям большевиков на патриарха Тихона в 20-еФото: Филипп Москвитин
Русская православная церковь резко сокращает свое общение с Константинопольским патриархатом. Патриарх Кирилл прекращает молиться за патриарха Варфоломея и призывает созвать всемирный собор в попытке предотвратить раскол православия. Уже звучат прогнозы по поводу того, удастся ли прихожанам единственной канонической на Украине церкви отстоять свои храмы от попыток силового захвата. Подробности...
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Почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе

Началась типично ближневосточная игра, в которой турки передергивают картыФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Ряд СМИ поспешили объявить о начале операции в Идлибе, испугавшись тени собственных журналистов. В реальности на сирийских фронтах сейчас тихо, можно даже сказать – подозрительно тихо, зато пушки информационной войны бьют без остановки. Отсюда возникает принципиальный вопрос: почему Башар Асад медлит? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
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Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе

          Началась типично ближневосточная игра, в которой турки передергивают карты   15 сентября 2018, 16:50
          Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
          Текст: Евгений Крутиков

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          Ряд СМИ поспешили объявить о начале операции в Идлибе, испугавшись тени собственных журналистов. В реальности на сирийских фронтах сейчас тихо, можно даже сказать – подозрительно тихо, зато пушки информационной войны бьют без остановки. Отсюда возникает принципиальный вопрос: почему Башар Асад медлит?

          Вопреки ряду прогнозов и даже «фальстартов», в последние три дня практически на всех фронтах Сирии наступило затишье, что привлекло внимание к событиям по местным меркам мелким, но политически показательным.

          Западные СМИ продолжают пережевывать тезисы о подготовке Башаром Асадом химической атаки. Видимо, его цель при этом – вызвать огонь на себя. Это как со Скрипалями: что ни говори, какие факты или логические доводы не предъявляй, ничего не изменится – против лома нет приема. Это своего рода «конец истории»: спокойная коммуникация между частями мира прекращена, диалога нет и не предвидится.

          На этом фоне чрезвычайно примечательны сеансы саморазоблачения во Франции и Германии. В Париже, например, признались, что выступают против военной операции в Идлибе не из-за гуманитарных соображений, а потому что боевики отправятся «по месту прописки», в том числе во Францию. Это понятная и по крайней мере логически обоснованная позиция.

          Та же Германия, например, предлагая свое участие в нанесении удара по сирийским объектам «после применения химического оружия», все еще прикрывается «спасением людей в Идлибе» и «кровавой баней». Эта формулировка перекочевала уже во все европейские языки, включая голландский и датский, и широко используется западноевропейскими СМИ с подачи президента Турции. Даже после событий в Саксонии Ангела Меркель не может переступить через вербальные законы политической корректности и признаться: мы (французы, немцы, голландцы, бельгийцы) стремимся сохранить «заповедник Идлиб» в первозданном виде, потому что за самих себя боимся, ведь сами же открыли путь в Европу черт-те кому с гранатой.

          При этом Франция потихоньку продолжает обустраиваться на территории суверенной Сирии. К востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор французское подразделение приступило к оборудованию базы в окрестностях деревни Аль-Джурди Шарки в 20 километрах северо-западнее Хаджина. Формально эта база будет принадлежать проамериканской коалиции, но французов никто не заставлял «становиться первым учеником».

          В самой провинции Дейр-эз-Зор коалиция и курды в последние дни военных действий не ведут. И это при том, что операция «Буря Джазиры», которую американцы и курдские союзники уже год проводят восточнее Евфрата с целью зачистить территорию от ИГИЛ*, существенных результатов не дала.

          Курды в последнее время наращивают свои силы за границами этнического ареала, поскольку добиться от племен передислокации милиции в арабские районы Сирии не удалось, а участвовать в зачистках Идлиба и районов восточнее Евфрата очень хочется. В результате они уже неделю проводят насильственную мобилизацию среди арабов и бедуинов в Ракке и пустыне вокруг нее, что сопряжено со столкновениями с местным населением.

          В частности, в последние два дня курды проводили облавы вокруг городка Айн-Исса на западе провинции Ракка. Их цель – молодые люди, которых затем принудительно отправляют в тренировочные лагеря.

          В самом Идлибе последние два дня стали самыми спокойными с начала сентября: не было ни массированных артиллерийских обстрелов, ни налетов сирийских ВВС на позиции боевиков. Не работают и российские ВКС. Это связано с активизировавшимися переговорами с отдельными группами боевиков, с которыми эти переговоры еще можно вести.

          В то же время турецкая сторона продолжает настаивать на передаче власти в Идлибе остаткам Сирийской свободной армии (то есть «умеренным») по образцу Восточной Гуты. Напомним, что там гражданская власть осталась за оппозиционными группами при условии сдачи ими тяжелого вооружения и формального перехода под командование Дамаска. В наиболее проблемных населенных пунктах за соблюдением этого режима следит военная полиция России. Анкара полагает, что хотя бы на части провинции Идлиб аналогичные контрольные функции перейдут к турецкой армии, что совершенно неприемлемо для Дамаска – сирийское правительство турецкую армию на свою территорию не приглашало.

          Остатки «умеренных» – это одновременно и субъект переговоров о сдаче оружия сирийцам и российскому Центру по примирению, и объект давления со стороны Анкары. Началась типично ближневосточная переговорная игра, в которой турки слегка передергивают карты. Некоторые джихадистские источники утверждают, что они обещают передать туркоманам и некоторым протурецки ориентированным группировкам в Идлибе оружие в случае начала наступательной операции правительственных сил. А пока что в провинцию Хатай продолжают прибывать турецкие танки и БТР.

          Сообщения о подготовке джихадистами контрнаступления на Алеппо и Хаму пока не получили подтверждений, но в теории возможно все. Сомнение вызывает лишь один практический вопрос. На востоке «заповедника» джихадисты удерживают внешний периметр фронта, а в тылу у них расположены как раз те самые «умеренные», с которыми ведется торговля всеми заинтересованными сторонами. Вести наступление на превосходящие силы противника с таким нестабильным тылом странно, но мы имеем дело с людьми, с рождения не знавшими, что такое формальная логика.

          Еще интересней ситуация на южном выступе в районе Латамины, откуда предположительно можно наступать на Хаму. Там фронт джихадистов, как и всю долину Аль-Габ, удерживает так называемая Джейш аль-Изза («Армия Славы»), у которой богатый опыт взаимоотношений с ВКС РФ.

          В первый же день участия российских ВКС в операции в Сирии, штабы и склады Джейш аль-Изза у Латамины были уничтожены воздушной атакой.

          То есть именно эта группировка оказалась первой целью для ВКС РФ на территории Сирии, поскольку тогда требовалось стабилизировать основной фронт и остановить наступление джихадистов на Хаму. Быстро выяснилось, что, поскольку «воины славы» позиционировали себя как «политические» и формально примыкали к «умеренным» (ССА), американцы завалили их противотанковыми комплексами TOW и зачем-то ПЗРК. В результате в сентябре 2016 года они сбили российский вертолет «Газель» (производство Франции, но ситуативно используется ВКС РФ), летевший слишком низко. За расчетом, сбившим вертолет, гонялись больше года, и в ноябре 2017 года оператор ПТРК Хамдо Ахмад аль-Хаммуд наконец-то был уничтожен в деревне Хасрая в результате прямого попадания ракеты в траншею, где он находился.

          После этого «Джейш аль-Изза» оперативно примкнули к «Джебхат ан-Нусре», как к наиболее сильному игроку в регионе и начали забрасывать российскую базу Хмеймим кустарными беспилотниками. Да, именно эти люди в основном ответственны за атаки на Хмеймим. И сейчас бы им лучше не к наступлению на Хаму готовиться, а о спасении души подумать.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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