Остановит ли удар США по Сирии игра мускулов нашего ВМФ

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1 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 21:30  |  vz.ru
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Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
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Украина начала охоту на крымских выпускников

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Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Почему космическая броня не спасает МКС

Материалы и защита космических аппаратов постоянно совершенствуются, но дать полной гарантии от пробоин пока не может никтоФото: nasa.gov
«Крупные объекты, которые могли бы натворить бед, отчасти отслеживаются, и МКС регулярно маневрирует и уклоняется от столкновения с ними. А от мелочи размером с пулю пока сложно найти методы защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, как устроены противометеоритные экраны и почему они не защитили станцию от микрометеорита. Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

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В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

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Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Мантра об «эффективности образования»

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Мы столько раз ломали кости нашей системе образования, что у нас в теле образовалась гибкость невероятная – и мы теперь, как многоликий протей, можем превратиться во что угодно – за исключением лишь одного образования. Подробности...
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Дометий Завольский, историк-архивист
Красная риторика о злодействах Антанты внятно никак не подтверждается. Белые особо ужасны тем, что якобы пригласили интервентов. Интервенты особо ужасны тем, что якобы поддерживали белых. Подробности...
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Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре

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          Остановит ли удар США по Сирии игра мускулов нашего ВМФ

          В состав нашей группировки у берегов Сирии вошел и фрегат «Адмирал Григорович»   1 сентября 2018, 20:50
          Фото: Murad Sezer/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин,
          Юрий Зайнашев

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          Как сообщил CNN, план нового нападения США на Сирию уже готов и Пентагон ждет лишь отмашки. Однако российские корабли и ВКС начали масштабные маневры у сирийских берегов, как раз в той акватории, из которой американским кораблям удобнее всего было бы вести огонь. Полгода назад российские военные не смогли предотвратить удар США по Сирии. Смогут ли они на этот раз хотя бы смягчить удар?

          Предвестники нового удара США по Сирии приходят почти каждый день. Как сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц США, специалисты разведки и военные эксперты уже составили предварительный список сирийских объектов, по которым будет нанесен удар с воздуха в случае применения Дамаском химического оружия.

          Правда, окончательное решение об ударе не принято. Собранные данные позволят «очень быстро отреагировать», если президент США Дональд Трамп распорядится атаковать Сирию.

          Группировка США у берегов Сирии действительно внушительна. Туда вернулась эскадра во главе с авианосцем «Гарри Трумэн», которая там действовала весной. В авиационной группе авианосца – 90 самолетов и вертолетов. В эскадру так же входит более десятка кораблей – в том числе, ракетный крейсер Normandy и эсминцы Arleigh Burke и Forrest Sherman.

          В субботу же в Средиземном море начались семидневные совместные учения Военно-морского флота и Военно-космических сил России. В Москве заявляют, что маневры никак не связаны с боями в Сирии, однако американцы твердят об обратном. При этом российского флота США не боятся – по крайней мере, на словах. При этом американцы, в свою очередь, стягивает к берегам Сирии свою военно-морскую группировку, – по крайней мере, об этом сообщают Минобороны и МИД России, тогда как Пентагон такие данные отрицает. Очевидно, что вокруг Идлиба закручивается новый виток российско-американской холодной войны, поэтому которой каждой из сторон пока есть что скрывать от публики.

          Тем временем, сирийская армия готовится сейчас к наступлению на провинцию Идлиб, последний оплот мятежников. Причем, очевидно: наступление было спланировано очень давно. На это как раз и указывает появление у берегов Сирии армады наших кораблей, ведь график их походов составляется едва ли не за год.

          Ранее главком ВМФ Владимир Королев доложил: в маневрах участвует 26 боевых кораблей и судов, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата.

          Флагман – ракетный крейсер «Маршал Устинов», а сама группировка состоит из кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. В учениях участвуют стратегические ракетоносцы Ту-160, вооруженные крылатыми ракетами типа X-101, истребители Су-33 и Су-30 СМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142МК.

          МИД России подчеркнул, что учения никак не связаны с предполагаемыми событиями в сирийской провинции Идлиб. На прошлой неделе, напомним, главный российский дипломат Сергей Лавров сообщил, что боевики из движения «Ахрар-аш-Шам» готовят провокацию с химическим оружием, чтобы дать повод США для удара по сирийским правительственным войскам. Местом провокации и должен стать Идлиб.

          Напомним, что в апреле прошлого и в апреле нынешнего года местами химической атаки, по версии Запада, становились города Хан-Шейхун, расположенный во всем том же Идлибе, а также город Дума, что неподалеку от Дамаска. Оба инцидента послужили для США поводами для воздушных атак по Сирии.

          К подготовке фальшивой химатаки может быть причастна спонсируемая США организация «Белые каски». «В любом случае Идлиб не находится в Средиземном море», – говорил заместитель Лаврова Михаил Богданов, комментируя сообщения о том, что российские учения связаны с событиями в Сирии.

          Американская печать уверена в обратном. «Россия разместила объединенную военно-морскую армаду в Средиземном море рядом с Сирией после обвинений США в подготовке фальшивой химической атаки на подконтрольной мятежникам территории – и похоже, что русские готовятся сражаться с США», – написало издание Task and Purpose.

          Правда, на страницах того же издания эксперт аналитического центра Stratfor (известного как «теневое ЦРУ») Омар Ламрани выразил уверенность, что российский флот пока что Пентагону в Средиземном море не соперник.

          «Если быть откровенным, США имеют абсолютное господство в Средиземном море, а корабли России не будут иметь никакого значения,

          – утверждает Ламрани. – Если США придут и запустят крылатые ракеты, – как это было в прошлые разы, – русские должны быть идеально расположены, чтобы отбить их. И все равно они не собьют их все, рискуя оказаться вовлеченными в конфликт с США».

          Как уже объявлено, в ходе учений будет также отработан комплекс задач по противоподводно-диверсионной обороне и противоминному обеспечению. У сирийских боевиков нет подводных лодок, поэтому напрашивается вывод – это «ответка» на появление в регионе как минимум двух подводных лодок США классов Ohio и Virginia.

          «Мы ожидаем, что российские корабли, действующие в Средиземном море, будут вести себя безопасно и профессионально, в соответствии с международным правом и морскими обычаями», – осторожно заявил по этому поводу представитель американского военно-морского флота в Европе и Африке Джон Перкинс.

          «Это не просто учения: это учение взаимодействия с ВКС России, с авиацией, с ПВО, я думаю с РЭБ и так далее. Средства ПВО С-300, С-400, «Панцирь», – перечисляет капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

          «Учения будут противолодочные, может быть, где-то зацепят какую-то подводную лодку наших соперников. Во всяком случае, носители ракетного оружия на борту наших сил – это десятки ракет разных калибров и классов. Это надо иметь в виду и США, и НАТО», – заявил Дандыкин газете ВЗГЛЯД.

          Тем временем множатся признаки новой бомбардировки Сирии. Как сообщает CNN со ссылкой на должностных лиц США, специалисты разведки и военные эксперты уже составили предварительный список сирийских объектов, по которым будет нанесен удар. Правда, окончательное решение не принято. Собранные данные просто позволят «очень быстро отреагировать», если президент Дональд Трамп отдаст приказ атаковать Сирию.

          Группировка США у берегов Сирии действительно внушительна. Туда вернулась эскадра во главе с авианосцем «Гарри Трумэн», которая там действовала весной. В авиационной группе авианосца – 90 самолетов и вертолетов. В эскадру так же входит более десятка кораблей – в том числе, ракетный крейсер Normandy и эсминцы Arleigh Burke и Forrest Sherman.

          Госсекретарь Майкл Помпео через Twitter предупредил, что если российские и сирийские военные начнут наступление на Идлиб, это может привести к эскалации конфликта. По его словам, «3 млн сирийцев, которые уже были вынуждены покинуть свои дома и теперь живут в Идлибе, пострадают от этой агрессии». «Нехорошо», – сетует Помпео, видимо, подражая стилю Трампа, и добавляет: весь мир следит за положением в Идлибе.

          Наши же эксперты уверены в том, что морские маневры Россия начала с целью предотвратить или как минимум смягчить американский удар по Сирии.

          «Учения нужны, чтобы показать, что дополнительная российская мощь находится в Восточном Средиземноморье и чтобы никто не подумал затеять какую-то дурь, типа обстрела с эсминцев крылатыми ракетами по правительственным силам в Сирии», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат Госдумы, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

          Он считает, что демонстрация силы России получится внушительной. «Поэтому из акватории Восточного Средиземноморья американцы не станут проводить обстрел, – считает Багдасаров. – Правда, ситуация все равно сложная. Ведь останется еще Персидский залив и американская авиация, атакующая из Катара».

          Капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин не считает, что группировка ВМС США достигла абсолютного господства в Средиземном море. По его мнению, наша группировка вполне может уравновешивать группировку стран Запада в Восточном Средиземноморье.

          «Россия смогла сосредоточить вполне нормальную серьезную силу, чтобы решать свои задачи в этом районе. Она не уступает американской. Возможности для противодействия НАТО имеются – теперь, с получением новых кораблей, хотя, конечно, они и ограничены», – признал Дандыкин.

          «Американцы по Сирии уже стреляли ракетами несколько разПоловина и даже больше ракет не долетела. Конечно, в целом мощь американской армии и флота пока несравнима с мощью РФ, - напоминает эксперт. – Тем не менее, есть вопросы тактики и эффективности вооружения. Та группировка, которую мы сейчас создали, – максимальна, чтобы помешать ударам по Сирии».


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