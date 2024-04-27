NYT: США наращивают военное присутствие у берегов Китая для сдерживания его ВМС

New York Times: США наращивают военное присутствие у берегов Китая для сдерживания его ВМС

Tекст: Елизавета Шишкова

Целью США является создание «первой цепи островов» – линии военных баз, простирающейся от Окинавы в Японии до Тайваня и Филиппин. Эти базы должны будут помешать китайским кораблям покинуть Южно-Китайское море в случае войны, передает РИА «Новости».

Пентагон получил доступ к четырем новым базам на Филиппинах, где могут быть размещены американские самолеты и ракеты. В Японию будет отправлено до 400 крылатых ракет «Томагавк», а на Окинаве создан новый полк морской пехоты, предназначенный для действий на небольших островах и уничтожения кораблей в море.

Некоторые эксперты критикуют эти планы, утверждая, что США не производят достаточно нового вооружения, чтобы сдерживать Китай. Занимавший до недавнего времени пост командующего Тихоокеанским флотом США вице-адмирал Самуэль Папаро заявил, что Китай производит больше вооружений и военных кораблей в год, чем США.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву приветствовал наращивание военного потенциала США и других стран региона, заявив, что это необходимо для сдерживания Китая.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что США должны прекратить использование Тайваня в качестве инструмента сдерживания Китая и перестать поставлять оружие острову.