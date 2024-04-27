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В Нью-Йорке экстренно сел пассажирский самолет
CBS News: Boeing 767 экстренно сел в Нью-Йорке из-за срыва аварийного трапа
Пассажирский самолет Boeing 767 совершил экстренную посадку в Нью-Йорке из-за срыва аварийного трапа в воздухе, сообщает телеканал CBS News.
По сообщению телеканала, аварийный трап оторвался во время рейса авиакомпании Delta Airlines, что заставило самолет экстренно вернуться в международный аэропорт Нью-Йорка, передает РИА «Новости».
Как отмечается, во время полета пилот заметил световой индикатор аварийного выхода, после чего был слышен звук со стороны правого крыла. Экипаж сообщил о «вибрации», и началась экстренная посадка.
Телеканал сообщает, что в самолете находились семь членов экипажа и 176 пассажиров, которые продолжили путешествие на другом самолете, а Boeing 767 был выведен из эксплуатации.
Ранее Boeing 737 авиакомпании United Airlines приземлился в штате Орегон с отсутствующим фрагментом обшивки фюзеляжа.