У самолета Boeing 737 в воздухе отвалилась обшивка

  • Новость часаВ Курской области сбили третий беспилотник за час
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    Украинский план запугать россиян перед выборами провалился
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    Умер народный артист России Александр Ширвиндт
    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования
    Антонов заявил о массовой рассылке вербовочных сообщений российским дипломатам
    Путин назвал потери ВСУ при попытке прорыва на приграничные территории РФ
    В Одессе подтвердили удар по зданию с военными и полицейскими
    На выборах президента России больше 3,5 млн человек проголосовали через интернет
    Токаев предложил изменить герб Казахстана
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    6 комментариев
    16 марта 2024, 02:34 • Новости дня

    У самолета Boeing 737 в воздухе отвалилась обшивка

    У самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines в воздухе отвалилась обшивка

    Tекст: Денис Тельманов

    Boeing 737 авиакомпании United Airlines приземлился в штате Орегон с отсутствующим фрагментом обшивки фюзеляжа, сообщил американский авиарегулятор.

    «Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование», – приводит слова регулятора РИА «Новости».

    Отмечается, что самолет вылетел из Сан-Франциско, за время полета ни о каких проблемах с корпусом не сообщалось.

    Сейчас лайнер отстранен от полетов до выяснения всех причин произошедшего.

    Ранее глава авиакомпании Emirates Airline Тим Кларк обвинил американскую корпорацию Boeing в «прогрессирующем» снижении стандартов качества.

    При этом Boeing объявил о доработке 50 самолетов из-за проблем с фюзеляжем. Дефект, а именно отверстия в корпусе, нашли специалисты Spirit AeroSystems, поставляющей фюзеляжи этому производителю самолетов.

    15 марта 2024, 10:35 • Новости дня
    Макрон потребовал отдать Крым Украине

    Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира

    Макрон потребовал отдать Крым Украине
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Прочного мира на Украине не будет, если Крым не перейдет под контроль Киева, заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2 президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон сообщил, что Франция делает все для помощи Украине в конфликте с Россией. «Скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние антироссийские высказывания Макрона, заявил, что это только доказывает одержимость Запада поражением России.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

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    15 марта 2024, 10:50 • Новости дня
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России

    Минобороны: Потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек

    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Суммарные потери украинской армии за три дня попыток прорыва на территорию России, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 броневика, сообщило в пятницу Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками российской группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ были пресечены все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

    Суммарно потери ВСУ составили более 1,5 тыс. человек, из которых около 500 – безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

    Отмечается, что 14 марта в 16.30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от государственной границы близ приграничного населенного пункта Козинка в Белгородской области.

    По данным оборонного ведомства, после высадки при попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб ВС России.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.

    Ранее российские войска в очередной раз сорвали попытку проникновения украинских ДРГ на территорию приграничных областей. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

    За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. Потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

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    15 марта 2024, 20:15 • Новости дня
    Умер народный артист России Александр Ширвиндт
    Умер народный артист России Александр Ширвиндт
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Театра сатиры народный артист России Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет, сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

    По словам Газарова, Ширвинд умер в больнице, передает ТАСС.

    Александр Ширвиндт родился в Москве в 1934 году. В 1956 году с отличием окончил Театральное училище им. Щукина, после чего был принят в труппу Театра-студии киноактера. В том же году сыграл свою первую роль в фильме «Она вас любит!»

    В 1970 году Ширвиндт начал карьеру в Московском академическом театре сатиры, в 2000 году стал его художественным руководителем. В 2021 году артист занял должность президента Театра сатиры.

    В начале марта стало известно о смерти народного артиста России и Украины Валерия Ивченко.

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    15 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах президента России превысила 23%

    ЦИК: Явка на выборах президента России составила 23,02%,

    ЦИК: Явка на выборах президента России превысила 23%
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Явка на выборах президента России к 15.52 мск первого дня голосования составила 23,02%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК РФ.

    Отмечается, что к 15.32 мск первого дня голосования явка составляла 20,23%, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦИК сообщил, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 14:00 мск составила 8,95%.

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    15 марта 2024, 09:49 • Новости дня
    Захарова припомнила Румынии прощенный долг после требования о золоте

    Захарова: Румынии простили почти весь долг перед СССР за разрушения во время Великой Отечественной

    Захарова припомнила Румынии прощенный долг после требования о золоте
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала требование Европарламента к России вернуть Румынии золото, вывезенное в Российскую империю в 1916–1917 годах.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что однажды Россия уже передала румынскому правительству значительные золотые запасы: в 1935 году советское правительство в знак доброй воли направило в Бухарест 1436 тонн ценностей, оставшихся с царских времен. Она уточнила, что речь идет о 17 вагонах.

    При этом менее чем через шесть лет Румыния вместе с Третьим рейхом напала на СССР, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Как подчеркнула Захарова, Москва в 1949 году простила Бухаресту почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны. Это 300 млн долларов репараций – 4 млрд долларов на сегодняшние деньги, сообщила она.

    Все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, по экспертным оценкам, составляют 1365–1665 тонн золота – это в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах.

    Более того, Россия вернула почти все румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений. Так, Чаушеску писал в своих дневниках, что 80% королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948–1949 годах, подчеркнула Захарова.

    Бывший союзник Гитлера, как отметила она, использует русофобские площадки, в том числе Европарламент, чтобы навесить на Россию «свои фантомные долги вековой давности». Все это, как пояснила официальный представитель МИД, призвано поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.

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    15 марта 2024, 16:53 • Новости дня
    Токаев предложил изменить герб Казахстана
    Токаев предложил изменить герб Казахстана
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изменить государственный герб, поскольку он имеет признаки советской эпохи и слишком сложен для восприятия.

    С таким предложением глава Казахстана выступил на заседании Национального курултая (парламента), передает «Интерфакс».

    «В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи», – сказал он.

    Если инициатива будет поддержана, специально созданная комиссия займется изучением этого вопроса, заявил Токаев. Затем будет объявлен открытый конкурс на лучший эскиз нового герба Казахстана.

    В прошлом году парламент Киргизии на заседании одобрил законопроект об изменении государственного флага страны.

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    15 марта 2024, 12:31 • Новости дня
    Медведев послал ЕС в ответ на требование «вернуть золотишко» Румынии
    Медведев послал ЕС в ответ на требование «вернуть золотишко» Румынии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз «можно только послать» после того, как Европарламент принял резолюцию, поддержав требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годы румынского золота, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    На своей странице во «ВКонтакте» Медведев отметил, что даже не знает, как отвечать на такую наглость. ЕС, напомнил он, украл у России активов на 300 млрд долларов, а теперь «просит вернуть золотишко Румынии».

    «Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…» – заключил он.

    Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) подписали резолюцию, в которой потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас и культурные ценности, переданные в 1916 году.

    Москва в ответ напомнила Румынии о прощенном долге.

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    15 марта 2024, 11:47 • Новости дня
    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области

    Военкор Поддубный опубликовал видео, где российский боец в одиночку атаковал украинских солдат в Белгородской области

    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области
    @ t.me/epoddubny

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу украинских солдат и бросил гранату, соответствующие видеокадры опубликовал военкор Евгений Поддубный.

    В своем Telegram-канале он указал, что видео с беспилотника сняли во время боя на границе Белгородской области.

    Как прокомментировал военкор, для уничтожения боевиков ГУР киевского режима в окопе боец встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим.

    Также корреспондент уточнил, что герой видео остался жив. Среди засевших же в окопе солдат противника были убитые и раненые.

    По данным Минобороны, потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек.

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    15 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    ФСБ задержала украинского агента в Москве

    ФСБ: В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

    ФСБ задержала украинского агента в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Москве по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин России, который инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и оказывал им помощь, сообщили в ФСБ.

    В заявлении сказано, что россиянин также находился в контакте с одной из националистических военизированных террористических организаций, передает РИА «Новости».

    В процессе прохождения «инициации» гражданин России доказывал им свою лояльность: занимался пропагандой против российской спецоперации, а отчеты отправлял своим кураторам.

    После этого мужчина получил задание путать российские системы ПВО. Для этого россиянин собирал и запускал беспилотники, чтобы создавать в непосредственной близости от объектов Минобороны России ложные цели.

    Мужчина дал признательные показания и указал точное местоположение схрона с компонентами для изготовления орудий преступлений. Все это изъяли российские спецслужбы.

    Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный находится в СИЗО.

    Ранее ФСБ сообщила, что в Запорожской области задержали двух украинских граждан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело.

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    15 марта 2024, 13:42 • Новости дня
    В Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Женщина в столице вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу.

    Дело завели по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Согласно данным следствия, женщина в пятницу на одном из избирательных участков вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В скором времени планируется доставить ее в подразделение СК Москвы, где ее допросят.

    К данному моменту урна уже опечатана.

    Напомним, свыше 2,2 тыс. избирательных участков работают в Москве для голосования на выборах президента России 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00 мск.

    Между тем член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод заявил, что общественные наблюдатели зафиксировали попытки отдельных лиц испортить бюллетени зеленкой.

    «Три сообщения внушают тревогу и связаны с тем, что происходит попытка срыва избирательного процесса. Случаи связаны с тем, что отдельные лица пытались испортить бюллетени зеленкой. Подобные сигналы поступали из КЧР, Ростовской и Воронежской областей, а также Москвы», – приводятся его слова в Telegram-канале НОМ.

    Он добавил, что институт общественного контроля себя оправдывает, удается быстро проверить информацию, это позволяет не прерывать избирательный процесс.

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    15 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования

    Памфилова: Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма

    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Злоумышленники, задержанные за порчу урн на избирательных участках, признались, что им пообещали заплатить за уничтожение бюллетеней, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    «Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями). Это не безобидно», – сказала Памфилова на брифинге в ЦИК, передает РИА «Новости». Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма, заявила глава Центризбиркома.

    По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. Задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность, добавила она.

    Памфилова напомнила, что за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии предусмотрено уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    Член ОП Максим Григорьев, комментируя инцидент с попыткой поджога на одном из российских избирательных участков, заявил журналистам, что к этому могут быть причастны западные спецслужбы.

    Он привел пример, как на УИК №484 человек поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил ее. Правильные действия сотрудников правоохранительных органов позволили избежать человеческих жертв. Женщина-террорист задержана, избирательный процесс продолжается.

    «И понятно, что это осуществляется именно в день выборов, то есть несет в себе цель запугать людей, российскую избирательную систему угрозой терроризма. Слава богу, что сработали правоохранительные органы, слава богу, ничего не загорелось. Лично для меня здесь все ясно. Очевидно, это намеренный, спланированный террористический акт. И скорее всего, в ближайшее время мы обнаружим роль украинских или западных спецслужб. Мы понимаем, для чего это делается», – сказал он.

    «Это лежит в том же контексте, в том же плане, что террористические акты против членов избирательных комиссий в новых регионах, которые также происходят. Как попытки предпринимают, с их осуществлением мы это видим, понимаем, ничего из этого не сработает», – добавил журналист.

    Напомним, в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге местная жительница по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы.

    На ваш взгляд
    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





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    Коментарии (39)
    15 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Ани Лорак решила получить российское гражданство
    Ани Лорак решила получить российское гражданство
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Певица Ани Лорак, которая несколько лет выступает в России, решила получить российское гражданство, чтобы продолжить в свою карьеру в стране.

    Заявление на гражданство Лорак подала в феврале, пишет «StarHit» со ссылкой на окружение певицы. Сама артистка не стала комментировать свое решение.

    Напомним, Лорак родилась на Украине, после начала спецоперации она взяла творческую паузу, но позже вернулась на сцену.

    Ранее Лорак заподозрили в оказании помощи ВСУ, но затем сняли подозрения.

    Коментарии (30)
    15 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт

    Военный эксперт Бартош: ВСУ пытается атаковать Белгородскую и Курскую области для отвлечения основных сил ВС РФ

    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются продемонстрировать Западу способность прорвать российскую границу. Именно поэтому они изменили тактику и перешли от попыток проникновения легкооснащенных ДРГ к применению тяжелой техники и вертолетов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны.

    «Командование ВСУ предпринимает попытки прорыва на российской границе. Противнику это необходимо для демонстрации Западу якобы такой возможности. Кроме того, так офис Зеленского хочет нивелировать тот негативный информационный эффект, который наблюдается на фоне продвижения наших войск», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Мы наблюдаем новый серьезный виток эскалации боевых действий на этом направлении. Если раньше противник ограничивался вылазками легкооснащенных диверсионных групп, то теперь он попытался задействовать тяжелую бронетехнику и вертолеты. Изменение тактики во многом обусловлено подготовленностью российской линии обороны на этом участке фронта», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, с военной точки зрения усиление войск для прорыва необходимо ВСУ для того, чтобы создать эффект серьезной опасности и отвлечь наши основные силы на других направлениях. Это позволило бы Украине создать условия, при которых Россия была бы вынуждена перебрасывать дополнительные группировки войск к приграничью», – подчеркивает он.

    «Однако вряд ли ВСУ смогут осуществить задуманное. Как следствие, ожидать открытия нового участка фронта я бы тоже не стал. Все же это отдельные попытки прорыва на конкретных локациях, еще и не столь многочисленные, как может показаться на первый взгляд. Достаточно посмотреть, сколько солдат и техники противник задействовал, например, на Харьковском направлении, чтобы понять, насколько ограниченные силы используют ВСУ в районе Белгородской и Курской областей», – резюмировал Бартош.

    Ранее Министерство обороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что в период с 12 по 14 марта украинские военные лишились 1,5 тыс. солдат. Кроме того, было ликвидировано 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Кроме того, министерство также поделилось деталями об одной из последних вылазок ВСУ вблизи Белгородской области. В четверг, около 16.30 мск, украинская ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на удалении одного километра от государственной границы.

    После этого противник попытался продвинуться в направлении села Козинка, где ему удалось занять несколько домов на окраине. Однако при попытке захода вглубь населенного пункта, бойцы ВСУ были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами авиации и применением управляемых бомб. Для исключения подхода резервов ВС РФ осуществили дистанционное минирование местности.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над селом полностью восстановлен. В районе блокирования ДРГ проведена зачистка.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

    Коментарии (11)
    15 марта 2024, 16:59 • Новости дня
    Минобороны назвало число уничтоженных за неделю ЗРК на Украине

    Минобороны: За неделю уничтожено два ЗРК Patriot, ЗРК С-300 и РСЗО HIMARS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за неделю уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, две машины ЗРК Patriot, пусковую установку ЗРК С-300, сообщило Министерство обороны России.

    Авиация, средства ПВО за семь дней уничтожили истребитель МиГ-29, два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил, тактическую ракету «Точка-У», пять французских управляемых авиабомб Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале. Кроме того, уничтожены 86 снарядов РСЗО HIMARS, чешского РСЗО Vampire и РСЗО «Град», а также 915 дронов.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение по переднему краю и поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Ровнополья, Урожайного (ДНР), Червоного и Малиновки (Запорожская область).

    Отражены семь контратак украинской армии у Старомайорского, Новодонецкого, Шевченко (ДНР) и Владимировки (Запорожская область). На этом направлении за неделю украинская сторона потеряла свыше 980 человек, танк, семь боевых бронированных машин и 11 орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении ВС России заняли более выгодные позиции, поразили формирования 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты у Работино, Новоселовки, Орехова, Каменского, Степного, Пятихаток (Запорожская область), Берислава и Тягинки (Херсонская область). На этом направлении за неделю украинская сторона потеряла свыше 270 человек, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15 573 дрона, 486 ЗРК, 15 496 танков и других боевых бронированных машин, 1238 машин РСЗО, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    15 марта 2024, 05:20 • Новости дня
    В России создали робота-колобка для разведки в опасных условиях

    В ИТМО создали робота-разведчика в форме колобка с четырьмя кармерами и низкочастотной связью

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты факультета систем управления и робототехники Университета ИТМО разработали робота-разведчика в форме шара, который оснащен системой из четырех камер для всесторонного обзора.

    «Робошар сможет перемещаться и передавать видеоизображение с любой из установленных камер», – сообщила пресс-служба ИТМО, передает ТАСС.

    Отмечается, что «колобок» можно забросить в помещение, после чего он передаст информацию о количестве в нем людей. Для передачи видеоизображений и управления роботом применяется беспроводная связь через низкочастотные передатчики, гарантирующие высокую дальность.

    Робот-колорбок создают при помощи 3D-печати, оборудовано системой из четырех камер, которая обеспечивает всесторонний обзор. В отличие от статичных аналогов робот способен самостоятельно перемещаться в пространстве. При этом форма шара защищает его от застревания и переворачивания при передвижении по сложному рельефу или в опасных для человека условиях.

    Ранее сообщалось, что в зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350, способную транспортировать до 400 кг грузов.

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