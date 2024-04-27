Один этаж аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва

Блогер-самбист с Украины избил десятки людей в Ростове-на-Дону

Tекст: Ольга Иванова

По информации местных Telegram-каналов, агрессором является Богдан Ш., недавно переехавший с Украины, передает RT.

На видеороликах, которые сам блогер публикует в социальных сетях, видно, как он нападает на прохожих, бьет их по лицу и издевается над ними. Сообщается, что от его действий уже пострадали около 50 человек. Мотивы своих поступков он не объясняет.

Помимо видео избиений, в блоге Ш. также присутствует контент с нацистской символикой.

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