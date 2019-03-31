Водитель автовоза засмотрелся на самолет над Внуково и врезался в автобус

На Киевском шоссе в Москве столкнулся грузовик, перевозивший автомобили, и стоявший на обочине автобус, пострадали шесть человек; водитель автовоза утверждает, что отвлекся на самолет, который летел во Внуково.

«ДТП на Киевском шоссе, 26 км: водитель автовоза врезался в стоящий на аварийке автобус, со слов водителя грузовика «отвлекся на летящий самолет во Внуково». Пострадало пять пассажиров автобуса (не тяжело) и водитель автовоза», – сообщается в Twitter «Московского транспорта».

Также опубликовано видео инцидента. Видно, что автовоз от удара значительно пострадал.

ДТП на Киевском ш.26 км: водитель автовоза врезался в стоящий на аварийке автобус,со слов водителя грузовика "отвлекся на летящий самолет во Внуково" .Пострадало 5 пассажиров автобуса(не тяжело) и водитель автовоза. pic.twitter.com/p3jjabpBN8 — Московский транспорт (@DtRoad) 31 марта 2019 г.

Одного из пострадавших с места ДТП эвакуировал вертолет, передает РИА «Новости».

В пресс-службе департамента Москвы по делам гражданской обороны (ГОЧСиПБ) отметили, что ДТП произошло с участием фуры, автобуса и двух легковых автомобилей.