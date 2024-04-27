Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.0 комментариев
Завершено расследование дела о поджоге закладного камня в Новой Москве
Прокуратура Москвы сообщила о завершении расследования дела 48-летнего мужчины, обвиняемого в поджоге закладного камня памятника воинам-участникам локальных конфликтов в Новой Москве.
В начале апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег цветы и игрушки у мемориала, увековечивающего память погибших при защите Отечества, сообщает «Вечерняя Москва».
«Уголовное дело поступило в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов для утверждения обвинительного заключения», – сообщила представитель прокуратуры.
В начале апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег цветы и игрушки у мемориала, увековечивающего память погибших при защите Отечества, сообщает «Вечерняя Москва».
«Уголовное дело поступило в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов для утверждения обвинительного заключения», – сообщила представитель прокуратуры.
Напомним, стихийный мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле» появился в московском районе Новые Ватутинки, у закладного камня памятника воинам-участникам локальных конфликтов в поселении Десеновское. 5 апреля сообщалось, что неизвестный поджег цветы и игрушки, которые приносили неравнодушные люди к мемориалу, чтобы почтить память погибших. Памятник почернел и осыпался.
Как выяснилось, преступление совершил 48-летний (по другим данным – 49-летний) москвич, который находится в нетрезвом состоянии. Его задержали 8 апреля. Мужчина сказал, что зажег мемориал, потому что «огонь показался ему красивым».
Поджигателю грозит до трех лет лишения свободы.