Аэропорт Внуково сообщил о работе в штатном режиме

Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.2 комментария
Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.2 комментария
Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.0 комментариев
Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.8 комментариев
По информации местных Telegram-каналов, агрессором является Богдан Ш., недавно переехавший с Украины, передает RT.
На видеороликах, которые сам блогер публикует в социальных сетях, видно, как он нападает на прохожих, бьет их по лицу и издевается над ними. Сообщается, что от его действий уже пострадали около 50 человек. Мотивы своих поступков он не объясняет.
Помимо видео избиений, в блоге Ш. также присутствует контент с нацистской символикой.
Ранее в петербургском метро пожилой мужчина напал с ножом на серебряного призера чемпионата России по фигурному катанию Владислава Дикиджи.
В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта в британской столице лицами, которые якобы контактировали с российскими разведслужбами, передает РИА «Новости».
Посольство России в Лондоне отвергло эти обвинения, назвав их «абсурдными и заведомо бездоказательными». Они являются «очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивкой», подчеркнули в диппредставительстве.
Посол Келин также отметил, что Россия, в отличие от Британии и других западных стран, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. «Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз», – следует из комментария посольства.
Ранее МИД ФРГ вызвал посла России из-за задержания подозреваемых в шпионаже.
FIG исключила из правил пять элементов, названных в честь российских гимнасток
В обновленном списке больше нет равновесий Зарины Гизиковой (два элемента) и Ольги Капрановой, а также вращений Дарьи Трубниковой и Гизиковой, передает «Матч ТВ».
Стоит отметить, что другие элементы, названные в честь российских спортсменок, остались в правилах FIG.
Ранее FIG разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации.
Напомним, в начале октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов.
Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной
По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.
Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.
Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.
В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.
По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.
Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».
Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.
Набиуллина пояснила, что инфляция возникает из-за того, что для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, передает РИА «Новости».
Глава ЦБ отметила, что политика регулятора напротив направлена на стимуляцию роста сбережения.
Набиуллина также отметила, что период высокого роста номинальных зарплат идет практически с начала 2023 года.
Ранее Банк России принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Как уточнили эксперты, возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.
С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.
Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой
Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.
По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.
В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.
«Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.
Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.
Вильфанд рассказал, каким будет лето 2024 года
Назвать точно, насколько будет температура выше нормы, он не смог, передает ТАСС.
Прогнозируется, что температура воздуха будет преимущественно выше нормы на европейской территории страны, в северных регионах, на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.
На остальной территории России погода будет близкой к норме, рассказал Вильфанд.
Ранее синоптики рассказали, почему в России появились желтые осадки.
В 2024 году начнутся поставки F-16 «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом», сказал Остин, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что F-16 должны усилить его противовоздушную оборону Украины.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указ включены ООО «Аристон термо Русь», принадлежащее Ariston Holding N.V., и ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежащее BSH Hausgerate GmbH. BSH Hausgerate является дочерней компанией Robert Bosch GmbH.
Временным управляющим назначена компания «Газпром бытовые системы», передает ТАСС.
«Аристон термо Русь», зарегистрированная в Ленинградской области, занимается производством бытовой техники. В 2023 году выручка компании выросла на 5% до 9,436 млрд рублей, а чистая прибыль снизилась на 82% до 33,029 млн рублей.
«БСХ бытовые приборы», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, также производит бытовую технику. В 2023 году выручка компании упала на 92% до 2,129 млрд рублей, однако чистая прибыль составила 6,091 млрд рублей против убытка 5,397 млрд рублей годом ранее.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
«Мы вновь призываем оперативно запустить международное расследование под руководством ООН, чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали», – сказал Шуан, передает РИА «Новости».
Китайская сторона также призывает к взаимодействию и сотрудничеству с Россией в этом вопросе, добавил он.
Ранее эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что после подрыва «Северных потоков» Европа перестала доверять Америке.
«Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала Захарова в своем Telegram-канале, отметив, что на выставке широко представлены образцы техники НАТО, которая была поставлена Киеву.
Выставка будет интересна и тем, кто все еще верит в «западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России и ее населения, добавила дипломат.
Ранее в Кремле оценили выставку трофейной техники в Москве.
В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана каналу MSNBC. Салливан сказал, что Украина находится в «глубокой яме». По его словам, это произошло из-за задержки американской помощи, передает ТАСС.
Напомним, Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.
Индийский канал WION назвал подозрительным отсутствие Залужного в публичном пространстве
По словам телеведущей, экс-главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, однако он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности, его никто не видел в последние недели, передает РИА «Новости».
Также высказываются предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-секретарь СНБО Алексей Данилов назначены украинскими послами, чтобы избежать спекуляций вокруг их деятельности после увольнений.
Власти США закрыли банк Republic First Bank
FDIC договорилась с Fulton Bank, который согласился принять активы Republic First Bank и большую часть депозитов. FDIC заверила, что филиалы Republic Bank в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке в ближайшие дни вернутся к работе как филиалы Fulton Bank, передает РИА «Новости».
Напомним, до Republic First Bank последним рухнувшим в США банком был Citizens Bank в Айове, прекративший работу в ноябре 2023 года. Сложности в банковском секторе США обострились весной 2023 года.