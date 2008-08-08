По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

В наше смутное время не столь уж много людей все еще пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Так что каждый такой поступок сродни хрупкой сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали.

Запомните имя этого человека сейчас, покуда он не сгинул в омуте карающей политкорректи: Ханс Георг Маасен. Он президент Федеральной службы защиты конституции Германии (Verfassungsschutz), или, проще говоря, шеф информационной службы, как его представляет французская пресса. И теперь оказался в центре крупнейшего за последние месяцы скандала в немецкой политике.

В компетенцию Маасена входило изучение видеозаписей с прогремевших на всю Европу манифестаций, ставших реакцией общества на убийство в городе Хемнице, совершенное мигрантами. Согласно уверениям политкорректной прессы, на улицы тогда вышли «в основном крайне правые, устроившие антимигрантские коллективные гонения». Такую формулировку употребила сама фрау канцлер – Ангела Меркель, одним решительным махом своей могучей руки публично обвинившая «крайне правых» в недостойном поведении, преступном раздувании и скатывании сами понимаете куда сами понимаете к чему.

Но из любительских видеозаписей и свидетельств очевидцев явно следует, что протестовать против миграционной политики Меркель на улицы вышло обычное трудовое население, сжимая в руках портреты погибших от рук мигрантов.

На стол президента Verfassungsschutz легли срочно доставленные ему пленки, снятые какими-то очень «специальными» службами. На эти пленки возлагались большие надежды по отмыванию незаслуженно затравленных мигрантов, ставших «беспомощной мишенью» для злобных крайне правых, плавно и рывками переходящих в обыкновенный фашизм.

Тут-то и случилось непредвиденное.

После изучения пленок шеф немецкой информационной службы привел в замешательство газету Bild, сделав шокирующее заявление:

«По моим впечатлениям, есть серьезные основания утверждать, что речь идет о сознательной дезинформации, нацеленной на отвлечение внимания публики от убийства в Хемнице», – сказал г-н Маасен, и по волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь.

Волей-неволей Маасен подтвердил уверения крайне правых, изначально заявлявших об информационных провокациях крайне левых. Речь идет о постановочных видео, в которых трудно опознаваемые «мигранты» преследуются агрессивными молодчиками европейской наружности. Эти «видеосвидетельства» на удивление быстро появились и стали усердно распространяться на антифашистских сайтах.

Иными словами, сознательно раздутая в немецкой прессе шумиха, клеймящая «коллективные антимигрантские гонения» (которых, согласно утверждениям всех адекватных очевидцев, не было), имела целью перенаправить накал праведного гнева коренного населения с «загнанных и обобранных мигрантов» на будто бы возрождающиеся потуги чисто фашистского характера.

Даже если отдельные редкие попытки мордобоя среди не в меру разошедшихся немцев можно засчитать как порицаемые, они никоим образом не тянут на «коллективные гонения» и не могут быть рассмотрены как представляющие угрозу национальной безопасности страны.

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Зато инициатива очень «специальных» служб или крайне левых активистов, в буквальном смысле не постеснявшихся сфабриковать фейки и пустить их в оборот, сама по себе говорит, во-первых, о степени доверия, которого эта политкорректная братия заслуживает, и, во-вторых, о степени их решимости пойти на любые методы для достижения своих высоких целей.

В этом смысле г-н Маасен сильно подпортил мину при откровенно плохой игре не только всему промигрантскому фронту, но и лично г-же Меркель, поторопившейся заклеймить «коллективные гонения» еще до изучения доказательств.

Сегодня, в среду, Ханс-Георг Маасен будет объясняться перед парламентской комиссией и в ближайшее время пройдет самую тщательную проверку на все возможные связи со всеми возможными правыми, крайне правыми, ультраправыми, а заодно и ультрафиолетовыми, от которых, как легко догадаться по контексту, и идет настоящее зло и возможная погибель всей Германии, а конституцию оной Ханс-Георг Маасен до сих пор был призван охранять.

Согласно наиболее реалистичным прогнозам, заявление эксперта по фейковым информациям может стоить ему должности и карьеры. Учитывая контекст, мало кто сегодня осмелится дать за его горячую голову медный грош или железный евро.

Но имя его в хрониках гибели еще одной империи все-таки стоит сохранить, пока оно не кануло в потоке очередной лжи, призванной смыть предыдущую.

Ведь он хотя бы попытался.