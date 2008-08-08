По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

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12 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:26  |  vz.ru
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Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находится на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
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Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на поединокФото: кадр из видео
Главнокомандующий войсками Нацгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок «борца с режимом» Алексея Навального. Генерала армии оскорбили клеветнические высказывания блогера в его адрес. И хотя до физического выяснения отношений дело точно не дойдет, сама эта история очень важна для понимания человеческих качеств обоих ее участников. Подробности...
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Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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          По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 12 сентября 2018, 08:44

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          В наше смутное время не столь уж много людей все еще пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Так что каждый такой поступок сродни хрупкой сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали.

          Запомните имя этого человека сейчас, покуда он не сгинул в омуте карающей политкорректи: Ханс Георг Маасен. Он президент Федеральной службы защиты конституции Германии (Verfassungsschutz), или, проще говоря, шеф информационной службы, как его представляет французская пресса. И теперь оказался в центре крупнейшего за последние месяцы скандала в немецкой политике.

          В компетенцию Маасена входило изучение видеозаписей с прогремевших на всю Европу манифестаций, ставших реакцией общества на убийство в городе Хемнице, совершенное мигрантами. Согласно уверениям политкорректной прессы, на улицы тогда вышли «в основном крайне правые, устроившие антимигрантские коллективные гонения». Такую формулировку употребила сама фрау канцлер – Ангела Меркель, одним решительным махом своей могучей руки публично обвинившая «крайне правых» в недостойном поведении, преступном раздувании и скатывании сами понимаете куда сами понимаете к чему.

          Но из любительских видеозаписей и свидетельств очевидцев явно следует, что протестовать против миграционной политики Меркель на улицы вышло обычное трудовое население, сжимая в руках портреты погибших от рук мигрантов.

          На стол президента Verfassungsschutz легли срочно доставленные ему пленки, снятые какими-то очень «специальными» службами. На эти пленки возлагались большие надежды по отмыванию незаслуженно затравленных мигрантов, ставших «беспомощной мишенью» для злобных крайне правых, плавно и рывками переходящих в обыкновенный фашизм.

          Фото: Michael Kappeler/DPA/ТАСС

          Тут-то и случилось непредвиденное.

          После изучения пленок шеф немецкой информационной службы привел в замешательство газету Bild, сделав шокирующее заявление:

          «По моим впечатлениям, есть серьезные основания утверждать, что речь идет о сознательной дезинформации, нацеленной на отвлечение внимания публики от убийства в Хемнице», – сказал г-н Маасен, и по волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь.

          Волей-неволей Маасен подтвердил уверения крайне правых, изначально заявлявших об информационных провокациях крайне левых. Речь идет о постановочных видео, в которых трудно опознаваемые «мигранты» преследуются агрессивными молодчиками европейской наружности. Эти «видеосвидетельства» на удивление быстро появились и стали усердно распространяться на антифашистских сайтах.

          Иными словами, сознательно раздутая в немецкой прессе шумиха, клеймящая «коллективные антимигрантские гонения» (которых, согласно утверждениям всех адекватных очевидцев, не было), имела целью перенаправить накал праведного гнева коренного населения с «загнанных и обобранных мигрантов» на будто бы возрождающиеся потуги чисто фашистского характера.

          Даже если отдельные редкие попытки мордобоя среди не в меру разошедшихся немцев можно засчитать как порицаемые, они никоим образом не тянут на «коллективные гонения» и не могут быть рассмотрены как представляющие угрозу национальной безопасности страны.

          Зато инициатива очень «специальных» служб или крайне левых активистов, в буквальном смысле не постеснявшихся сфабриковать фейки и пустить их в оборот, сама по себе говорит, во-первых, о степени доверия, которого эта политкорректная братия заслуживает, и, во-вторых, о степени их решимости пойти на любые методы для достижения своих высоких целей.

          В этом смысле г-н Маасен сильно подпортил мину при откровенно плохой игре не только всему промигрантскому фронту, но и лично г-же Меркель, поторопившейся заклеймить «коллективные гонения» еще до изучения доказательств.

          Сегодня, в среду, Ханс-Георг Маасен будет объясняться перед парламентской комиссией и в ближайшее время пройдет самую тщательную проверку на все возможные связи со всеми возможными правыми, крайне правыми, ультраправыми, а заодно и ультрафиолетовыми, от которых, как легко догадаться по контексту, и идет настоящее зло и возможная погибель всей Германии, а конституцию оной Ханс-Георг Маасен до сих пор был призван охранять.

          Согласно наиболее реалистичным прогнозам, заявление эксперта по фейковым информациям может стоить ему должности и карьеры. Учитывая контекст, мало кто сегодня осмелится дать за его горячую голову медный грош или железный евро.

          Но имя его в хрониках гибели еще одной империи все-таки стоит сохранить, пока оно не кануло в потоке очередной лжи, призванной смыть предыдущую.

          Ведь он хотя бы попытался.


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