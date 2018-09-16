Минобороны обвинило протурецких боевиков в обстрелах провинции Алеппо

Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что с позиций Свободной сирийской армии в районе города Эль-Баб, на подконтрольной протурецким формированиям территории САР, зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф в провинции Алеппо.

По его данным, обстрел населенного пункта Тадеф с позиций ССА в районе Эль-Баб был зафиксирован дважды, передает ТАСС.

Генерал также сообщил, что боевики в Идлибской зоне деэскалации в Сирии в течение минувших суток неоднократно обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

Кроме того, за прошедшие сутки российские военные раздали в провинциях Алеппо, Дэйр-эз-Зор и в городе Латакия 1275 продовольственных наборов общим весом 5,4 тонны и 1 тонну свежего хлеба.

Напомним, в глава МИД России Сергей Лавров указал на факт зарубежной «подпитке» боевиков в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе.