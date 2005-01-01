Путин согласовал с Эрдоганом решение по Идлибу

Президент России Владимир Путин заявил, что вышел на «серьезное и согласованное» решение с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Мы, в частности, сосредоточились на положении дел в провинции Идлиб, с учетом наличия там крупных формирований боевиков и их инфраструктуры. В ходе сегодняшних переговоров, сегодняшних консультаций нам удалось выйти на серьезные решения, продвинуться в решении острой проблемы, выйти на согласованные решения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия с Турцией решили создать вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией в Идлибе и сирийской правительственной армией демилитаризованную зону.

«На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров», – отметил президент.

Зону размером будут контролировать российская военная полиция и ВС Турции.

«К 10 октября по предложению президента Турции осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции», – сказал Путин.

Путин назвал конструктивными переговоры с Эрдоганом.

«Только что мы с господином президентом провели содержательные и конструктивные переговоры. Это уже наша четвертая встреча в текущем году, как вы знаете, буквально 10 дней назад мы вместе участвовали в российско-турецко-иранском саммите в Тегеране, посвященном сирийскому урегулированию», – заявил Путин после встречи.

По его словам, Россия и Турция продолжат использовать астанинский формат для урегулирования в Сирии и формировать конституционный комитет.

«Продолжим работу по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества. Задача – обеспечить запуск его работы в самое ближайшее время», – сказал Путин, передает ТАСС.

По его словам, Россия и Турция подтвердили решимость бороться с терроризмом в Сирии во всех его проявлениях.



«По нашему общему мнению, практическая реализация спланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю», – отметил Путин.

Президент также сообщил о подготовке консультаций с руководством Сирии по идее создания демилитаризованной зоны в Идлибе.

«В целом данный подход поддерживается руководством Сирийской Арабской Республики. В ближайшее время мы проведем с сирийским руководством дополнительные консультации», – подчеркнул Путин.

В понедельник Путин встречается в Сочи с Эрдоганом. Главной темой беседы лидеров стала ситуация в сирийском Идлибе.