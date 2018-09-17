Встреча Путина и Эрдогана началась в Сочи

Президент Владимир Путин встречается в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главной темой беседы лидеров, как ожидается, станет ситуация в сирийском Идлибе.

Переговоры Путина и Эрдогана проходят в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей. Лидеры встретились спустя 10 дней после тегеранского саммита России, Турции и Ирана, передает РИА «Новости».

Путин заявил, что собирается обсудить с Эрдоганом все вопросы сирийского урегулирования.

Глава государства отметил, что отношения России и Турции развиваются энергично и позитивно. «Это касается торгово-экономических связей, они растут достаточно быстрыми темпами, объемы», – отметил Путин, добавив, что то же касается сотрудничества по линии безопасности, «особенно в регионе и на международной арене в широком смысле».

Есть и сложные вопросы, указал президент. Он сказал, что рад принять Эрдогана, чтобы обменяться мнениями по целому комплексу вопросов и поискать их решения.

Эрдоган прилетел: В Сочи началась встреча Владимира Путина с президентом Турции pic.twitter.com/xCcoHf7X6A — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 сентября 2018 г.

В Кремле ранее в понедельник сообщили, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжат обсуждение урегулирования сирийской проблематики, ситуация в провинции Идлиб сложная.

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Находящиеся там террористы совершают периодические вылазки и атакуют позиции сирийских войск.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась в том, почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе.