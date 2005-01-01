Шойгу: Военной операции в Идлибе не будет

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в сирийском Идлибе не будет новой военной операции.

«В ближайшие часы мы согласуем с ними все позиции, которые изложены в этом документе», – приводит ТАСС ответ Шойгу на вопрос о согласии турецкой стороны.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что согласовал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ряд решений по Идлибу. Лидеры двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки и договорились о создании демилитаризованной зоны рядом с линией соприкосновения сирийских войск и оппозиции.

В начале сентября Эрдоган предложил меры для предотвращения наступления на Идлиб. Президент США Дональд Трамп обещал «очень рассердиться» в случае сирийского наступления на Идлиб.

Трамп предостерегал президента Сирии Башара Асада от военной операции в Идлибе. При этом и США, и ООН признавалли, что в Идлибе сконцентрировано не менее 10 тыс. террористов.

До этого СМИ сообщали, что сирийские правительственные силы готовят поэтапное наступление в Идлибе и прилегающих районах.

Министр обороны Сирии Али Айюб заявил, что Дамаск возвратит провинцию Идлиб под свой контроль и очистит ее территорию от банд или в результате военной операции, или путем соглашений о примирении.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как сирийская армия собирается освобождать Идлиб.