Сирия допустила освобождение Идлиба военным путем

Дамаск возвратит провинцию Идлиб под свой контроль и очистит ее территорию от банд или в результате военной операции, или путем соглашений о примирении, заявил министр обороны республики Али Айюб.

Айюб на переговорах с министром обороны Ирана назвал образцовыми двусторонние отношения между Дамаском и Тегераном. По итогам переговоров они подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами, передает ТАСС.

Иранский министр Амир Хатами заявил также, что присутствие иранских военных советников в Сирии «зависит от решений, которые будут приняты руководством двух государств», и «никакие третьи стороны не смогут воздействовать на этот вопрос».

В пятницу стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову обеспокоенность по поводу возможных военных действий в Идлибе.