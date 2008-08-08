На Западе узнали план наступления сирийской армии на Идлиб

Сирийские правительственные силы готовят поэтапное наступление в провинции Идлиб и прилегающих районах, сообщили СМИ со ссылкой на источник в Дамаске.

Первоначально наступление будет развиваться на юге и западе провинции, не касаясь самого Идлиба, заявил источник. По его словам, окончательно план первого этапа наступления будет готов в ближайшие часы, сообщает Reuters.

Он добавил, что Россия и Турция совместно с Ираном продолжают переговоры о наступлении.

Первым этапом наступления, как утверждается, будет город Джиср-эш-Шугур и равнина Эль-Габ на западе повстанческой провинции, а также города Аль-Латамена, Хан-Шейхун и Маарет-эн-Нууман на юге.

После взятия этих городов сирийская армия восстановит контроль над автомагистралями, идущими от Алеппо до Хамы и Латакии.

В последние недели сирийские военные разбрасывали над Идлибом листовки с призывом сдаться, одновременно усилив свои позиции на границе провинции.

Ранее министр обороны Сирии Али Айюб заявил, что Дамаск возвратит провинцию Идлиб под свой контроль и очистит ее территорию от банд или в результате военной операции, или путем соглашений о примирении.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову обеспокоенность по поводу возможных военных действий в Идлибе.