Трамп пообещал «очень рассердиться» в случае наступления на Идлиб

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и весь мир «очень рассердятся» в случае начала кровопролития в сирийском Идлибе.

«Это очень печальная ситуация… Если будет кровопролитие, то мир очень рассердится и Соединенные Штаты тоже очень рассердятся», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва видит подспудное желание Вашингтона вывести группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из-под удара в Сирии.

Накануне Трамп предостерег президента Сирии Башара Асада от военной операции в Идлибе. При этом и США, и ООН признают, что в Идлибе сконцентрировано не менее 10 тыс. террористов.