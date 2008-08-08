Россия заподозрила США в попытке спасти часть сирийских террористов

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заявил, что Москва наблюдает подспудное желание Вашингтона вывести запрещенную в России террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» из-под удара в Сирии.

Лавров призвал Белый дом не повторять провал администрации Барака Обамы, клятвенно обещавшей размежевать умеренную оппозицию от «Джебхат ан-Нусры», однако не сделавшей этого», передает ТАСС.

«Сейчас мы наблюдаем такое же подспудное желание, если я правильно понимаю ситуацию, «Джебхат ан-Нусру» вывести из-под удара», – отметил глава МИД России.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп предостерег президента Сирии Башара Асада от военной операции в Идлибе.

Между тем, на прошлой неделе спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура признал, что в Идлибе сконцентрировано не менее 10 тыс. боевиков запрещенных в России террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра» и «Аль-Каида».