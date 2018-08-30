В Кремле рассказали об опасном рассаднике терроризма

Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где образовался рассадник терроризма, оставляет желать лучшего, и бездействие ни к чему хорошему не приведет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения, вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, вот этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие», – передает его слова ТАСС.

По его словам, в этой ситуации вполне оправданы и обоснованы повышенные меры предосторожности.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в то же время сообщил, что в Идлибе сконцентрировано около 10 тыс. боевиков запрещенных в России террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра» и «Аль-Каида», передает РИА «Новости».

«В Идлибе находится, и это факт, который мы должны принять, исключительно большая концентрация иностранных боевиков и исключительно большое количество боевиков «Ан-Нусры» и «Аль-Каиды», – сказал он.

Он подчеркнул, что это террористы, и это признано ООН. 10 тыс. человек – это только численность боевиков, без учета их семей.

В Идлибе также находится порядка 2,9 млн человек мирного населения, в связи с чем, заявил он, оправдания использованию тяжелого вооружения в густонаселенных районах не будет.

Накануне западные СМИ со ссылкой на источник в Дамаске заявили, что сирийские правительственные силы готовят поэтапное наступление в провинции Идлиб и прилегающих районах.

Министр обороны Сирии Али Айюб заявил, что Дамаск возвратит провинцию Идлиб под свой контроль и очистит ее территорию от банд или в результате военной операции, или путем соглашений о примирении.