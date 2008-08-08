Трамп предостерег Асада от военной операции в Идлибе

Сирийский президент Башар Асад не должен «безрассудно атаковать» провинцию Идлиб, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По мнению Трампа, для России и Ирана участие в «этой потенциальной человеческой трагедии» станет «серьезной гуманитарной ошибкой». Трамп заявил, что погибнуть могут «сотни тысяч людей».

«Не дайте этому случиться!» – приводит его слова РИА «Новости».