США поторопили де Мистуру с запуском работы над конституцией Сирии

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура должен как можно скорее созвать сирийский конституционный комитет, заявили руководители МИД семи стран во главе с США.

Отмечается, что конституционный комитет, который «начнет работу над проектом новой сирийской конституции», должен быть «заслуживающим доверия». Его работа должна стать «основой для свободных и честных выборов под наблюдением ООН», говорится в обращении семи стран.

Спецпосланнику генсека ООН предлагается отчитаться о проделанной работе не позднее 31 октября, передает РИА «Новости».

Под обращением к де Мистуре подписались США, Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия и Великобритания.