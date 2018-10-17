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26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Запад обвинили в химической атаке на Сирию

Использование химического оружия и описание других военных преступлений той или иной стороны не более чем фон на международных переговорахФото: кадр НТВ
В Сирии опять применили запрещенное химическое оружие, конкретно – снаряды с хлором. Однако, несмотря на значительное число пострадавших, привычного для таких случаев скандала не случилось. Мировые лидеры будто воды в рот набрали, и прервать молчание решился только Макрон. Это объяснимо: у Запада есть серьезная причина, чтобы помалкивать. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

Егор Холмогоров, Публицист
На подхвате СБУ действуют банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию. Подробности...
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Полезный фастфуд Дейла Карнеги

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели. Человечество любит простые решения. Этим объясняется и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться. Подробности...
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Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Запад обвинили в химической атаке на Сирию

          Использование химического оружия и описание других военных преступлений той или иной стороны не более чем фон на международных переговорах   26 ноября 2018, 09:00
          Фото: кадр НТВ
          Текст: Станислав Борзяков

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          В Сирии опять применили запрещенное химическое оружие, конкретно – снаряды с хлором. Однако, несмотря на значительное число пострадавших, привычного для таких случаев скандала не случилось. Мировые лидеры будто воды в рот набрали, и прервать молчание решился только Макрон. Это объяснимо: у Запада есть серьезная причина, чтобы помалкивать.

          В ночь на воскресенье жилые кварталы города Алеппо были обстреляны из 120-мм минометов снарядами, содержащими хлор. После этого за медицинской помощью обратились как минимум 107 человек. Среди госпитализированных есть женщины и дети, все они жалуются на удушье.

          Алеппо – крупнейший город Сирии и один из древнейших в мире. В российской публицистике его часто называют «сирийским Сталинградом»: в ходе гражданского конфликта он оказался разделен надвое, и операция по освобождению занятой боевиками части стала одной из важнейших для правительственных сил и переломной для войны в целом. Тогда город на несколько месяцев оказался в центре международного внимания, и Запад регулярно обвинял Дамаск в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности, имея целью выиграть время для т.н. умеренной оппозиции. Кварталы, контролируемые ею, соседствовали с кварталами, которые удерживали откровенные террористы.

          К декабрю 2016 года все закончилось. Большинство сообщений о «зверствах асадовцев» не подтвердились, а часть покинувших Алеппо боевиков по соглашению с правительством были перевезены в провинцию Идлиб. За годы противостояния там обосновалось огромное количество разномастных группировок, каждая из которых теперь живет своей жизнью. Такую тактику Дамаска можно сравнить с уборкой квартиры, когда весь мусор заметается в одну комнату.

          Если бы сообщения о химической атаке появились тогда, когда боевики еще удерживали часть кварталов Алеппо, это вызвало бы грандиозный скандал. Вину за произошедшее сразу бы повесили на «режим Асада и, скорее всего, это стало бы «казусом белли» – поводом для очередного удара по сирийским силам со стороны военных западной коалиции.

          Но атака произошла сейчас, когда Алеппо вот уже два года находится под контролем правительства. А снаряды прилетели со стороны того самого «заповедника Идлиб», где проходит линия фронта. Версия о том, что правительственные силы обстреливают собственный тыл с применением химического оружия, никому не покажется реалистичной, поэтому западное сообщество, включая многие правозащитные организации, встретило атаку на Алеппо гробовым молчанием.

          Первым из западных лидеров, кто выступил с заявлением по теме, стал президент Франции Эммануэль Макрон. «Франция осуждает любое применение химоружия, в том числе в сирийском Алеппо», – заявил он спустя почти сутки после инцидента. И добавил, что обсудит ситуацию с международными партнерами.  

          Кстати, в свое время именно Париж выступил одним из «моторов» идеи вмешательства Запада в сирийскую гражданскую войну на стороне вооруженной оппозиции. Другим таким «мотором» в дни боев за Алеппо работал турецкий лидер Реждеп Тайип Эрдоган, обвинявший Асада в «геноциде собственного народа». Анкара в этом конфликте преследовала собственные интересы, но после того, как ситуация на фронтах была переломлена в пользу Дамаска, умерила свои аппетиты и вынужденно согласилась на российский план по сирийскому урегулированию.

          Так называемая идлибская зона деэскалации, со стороны которой и прилетели ракеты с хлором, – это зона ответственности как раз Турции. То есть именно Анкаре должны быть адресованы наиболее неприятные вопросы по поводу химического инцидента.

          На место трагедии оперативно выехали российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Используя газоанализаторы, они подтвердили факт заражения местности химическими веществами, кроме того, отравление хлором подтвердилось симптомами у пострадавших, сообщил подполковник Константин Потемкин. «Транспортной авиацией была переброшена мобильная диагностическая группа из состава химического лабораторного комплекса российской авиабазы «Хмеймим»... Сейчас в жилых районах Алеппо работает специальная машина радиационной, химической и биологической разведки, которая ведет постоянный мониторинг химической обстановки», – уточнил также он.

          Со своей стороны, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что позиции огневых средств, с которых был обстрелян Алеппо, удалось установить довольно быстро, после чего ВКС РФ нанесли по ним удар, о чем турок уведомили по «горячей линии связи». Еще до того на химическую атаку отреагировали сирийские войска на линии противостояния в Идлибе, атаковав позиции боевиков. Местные СМИ сообщают о значительных потерях в их рядах.

          При этом источник РИА «Новости» утверждает, что при обстрелах снарядами с хлором жертв удалось избежать именно благодаря оперативным действиям сирийских военных, которые организовали доставку пострадавших в больницы. Сейчас с ними работают в том числе российские медицинские специалисты.

          Организаторы химической атаки уже установлены. По данным шефа полицейского управления Алеппо генерала Иссама аш-Шалли, виновники – террористы из «Джебхат-ан-Нусры», местного филиала «Аль-Каиды». Конашенков уточнил эту информацию: обвиняется группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам», а это, собственно, и есть «Ан-Нусра» – речь идет об одном из ее многочисленных ребрендингов. Такая тактика применяется боевиками в связи с тем, что Россия вынудила Запад утвердить список действующих в Сирии террористических группировок, на которые нужно давить силой оружия, а не дипломатией. При смене названия те или иные людоеды как бы выпадают из списка, и всё начинается заново.

          В том числе и поэтому МИД Сирии прямо обвиняет в произошедшем страны Запада, но идет в своей трактовке ситуации еще дальше. «Эта террористическая атака стала результатом того, что некоторые государства облегчают доставку химических веществ террористическим группировкам с целью использования их против сирийского народа, чтобы затем обвинить в этом сирийские власти», – заявили в пресс-службе ведомства.

          В свою очередь Конашенков напомнил, что Россия указывала на планы организации «Белые каски» «провести в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ». А «Белые каски» – это амбассадор западной коалиции, в первую очередь Великобритании и США, но примерно полгода назад американцы сняли «Белых касок» с довольствия

          Эту организацию, старательно маскирующуюся под правозащитную, но действующую в интересах террористов, в течение нескольких лет пытались представить «главными героями сирийской войны». О ее деятельности даже был снят документальный фильм, получивший в итоге премию «Оскар». Интерес к «Каскам» стал угасать по мере продвижения сирийских войск, но особенно после того, как их активистов поймали за руку на фальсификации химической атаки.

          К сожалению, это произошло уже после того, как американцы осуществили по Сирии «удар возмездия».

          Означает ли все произошедшее, что «Белые каски», теперь уже буквально зажатые в угол в Идлибе, перешли от постановки химических атак к организации настоящих, – вопрос открытый. О том, что «Джебхат-ан-Нусра» располагает собственным химическим оружием и в помощи такого рода со стороны «Касок» не нуждается, было известно и ранее.

          Однако если их причастность к атаке на Алеппо все-таки будет доказана, тем более если подтвердится версия МИД Сирии о происхождении химического арсенала боевиков, это, по идее, должно полностью перевернуть доминирующее на Западе представление и о «Белых касках», и о роли проамериканской коалиции в сирийском конфликте. Но, увы, только «по идее».

          Законы информационной войны, развернувшейся вокруг Сирии, на практике оказываются даже более циничными, чем законы реальной войны в Идлибе. В ней побеждает тот, кто громче кричит, а к реальному положению дел «на земле» этот крик может иметь лишь опосредованное отношение. Восприятие сирийского конфликта несколько подкорректировали успехи сирийской армии, но ни разоблачение фальшивок о «резне на улицах Алеппо», ни вскрытие постановочного характера действий «Белых касок» ничего, по сути, не изменили. Отказ американцев от финансирования последних был вызван не репутационными издержками из-за производства фейков, а прямым предвыборным обещанием Дональда Трампа сэкономить на поддержке сирийской оппозиции и перекрыть ее представителям путь к переезду в США (иммиграция на Запад была одним из мотивов для активистов «Касок», многие из которых теперь вывезены в Британию).

          Поэтому ждать того, что атака на Алеппо заставит Вашингтон и Брюссель взглянуть на сирийскую войну иначе, было бы слишком оптимистично. Практика показывает, что участие в информационном противостоянии, конечно, необходимо, но реальные победы в Сирии, как и возможность для политических компромиссов вокруг неё, приносят только непосредственные боевые действия.

          Использование химического оружия и описание других военных преступлений той или иной стороны не более чем фон на международных переговорах, в центре которых отнюдь не представления о гуманизме, а собственные узкие интересы каждой из стран, проводником которых могут выступать даже откровенные бандиты с хлорными бомбами.

          Пока из них можно выжать хоть какую-нибудь пользу для себя, их не удастся дискредитировать ни хлором, ни геноцидом, ни массовыми казнями. А вот уничтожить физически – можно.


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