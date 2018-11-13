Макрон отреагировал на химатаку в Алеппо

Франция осуждает любое применение химоружия, в том числе в сирийском Алеппо, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Он добавил, что Франция обсудит с международными партнерами ситуацию в Сирии, передает ТАСС.

Ранее Запад не реагировал на обстрел с применением отравляющих снарядов в Алеппо, в результате которого пострадали более 100 человек. В Совфеде возложили ответственность за обстрел на США.