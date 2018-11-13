Террористы использовали химоружие в Алеппо

Боевики обстреляли сирийский город Алеппо снарядами, содержащими хлор, есть пострадавшие, сообщил источник в руководстве местной полиции.

По словам источника SANA, «террористическому нападению» подвергся район аль-Халидия. Гостелеканал Сирии сообщил, что под обстрел также попали район аз-Захра и улица Нил, передает РИА «Новости».

Сообщается о 37 пострадавших. Среди госпитализированных есть женщины и дети. У всех у них наблюдаются симптомы удушья. Двое подростков находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Боевик обосновались в пригороде Алеппо. Они регулярно ведут обстрелы города, используя минометы и самодельные ракеты.

В результате обстрелов города есть жертвы и пострадавшие среди сирийских военных.

Кроме того, глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что за сутки боевики обстреляли населенные пункты Нахшеба и Дахр-Абу-Асад провинции Латакия, Эс-Салихия провинции Идлиб, Иббин провинции Алеппо.

Соломатин сообщил, что северо-восточнее Алеппо «состоялся обмен 10 удерживаемых незаконными вооруженными формированиями граждан Сирии на 10 боевиков отрядов вооруженной оппозиции».

Обмен организовали при участии Минобороны России и Рабочей группы, действующей в рамках Астанинского формата, он проводился в присутствии иранской и турецкой сторон, а также Сирийского арабского красного полумесяца.