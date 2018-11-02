При обстрелах Алеппо и Латакии погибли двое сирийских военных

В результате обстрелов боевиками населенных пунктов в провинции Латакия и города Алеппо погибли двое сирийских военнослужащих, еще 13 получили ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«В течение суток зафиксировано семь обстрелов населенных пунктов Нахшебба, Эль-Салихия, Санджека провинции Латакия и районов (...) города Алеппо», – приводит его слова ТАСС.

Савченко отметил, что жертв среди мирных жителей нет.

За сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Замалька провинции Риф-Дамаск. Жителям передано 300 продовольственных наборов общей массой 1,3 тонны. В районе Ахмадия города Алеппо сирийцам раздавали свежий хлеб. Кроме того, адресная помощь оказана семьям русскоязычной общины.

В конце октября Савченко сообщал, что со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалаци, зафиксированы обстрелы населенных пунктов в Латакии и Хаме.