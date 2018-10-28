Боевики из «заповедника гоблинов» нарушили режим прекращения огня

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко сообщил, что со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалаци, зафиксированы обстрелы населенных пунктов в Латакии и Хаме.

Савченко подчеркнул, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама, передает ТАСС.

Напомним, в субботу президент Владимир Путин по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле заявил, что Россия оставляет за собой право помочь в ликвидации террористов в Идлибе.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Соединенные Штаты, Израиль и Европу «забрать своих шайтанов домой» из Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала итоги саммита в Стамбуле.