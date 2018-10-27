Завершился четырехсторонний саммит по Сирии

Саммит по Сирии с участием лидеров Турции, России, Германии и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона завершился в Стамбуле.

Четырехсторонняя встреча продолжалась почти три часа, передает РИА «Новости».

Через полтора часа после начала встречи из зала заседаний вышел спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. «Это не формальная встреча, это важный саммит. Встреча конструктивная, она будет очень полезной, дискуссии идут очень интенсивно», – прокомментировал он.

Ранее в субботу в Стамбуле открылся четырехсторонний саммит по Сирии. Встреча прошла во дворце «Вахдеттин», которая используется как один из рабочих офисов президента Турции.

До начала саммита Путин встретился с Меркель, провел двустороннюю встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, и телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.