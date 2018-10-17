Путин встретился с Меркель в Стамбуле

В Стамбуле началась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Путин и Меркель встретились в преддверии четырехстороннего саммита Россия-Франция-Германия-Турция по Сирии, передает РИА «Новости».

Перед этим Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

В рамках четырехстороннего саммита стороны обсудят ситуацию в Идлибе и поддержку реализации принятого в Сочи российско-турецкого соглашения о стабилизации в Сирии.

Саммит планировался на первую декаду сентября, однако не состоялся из-за графиков лидеров стран.