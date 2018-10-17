Путин встретился с Эрдоганом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин проводит встречу в Стамбуле с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча проходит в преддверии четырехстороннего саммита Россия-Турция-ФРГ-Франция по Сирии.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Стамбул для участия в саммите по Сирии. Перед этим он провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.