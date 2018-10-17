Путин прибыл в Стамбул для участия в четырехсторонней встрече по Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где в субботу пройдет четырехсторонняя встреча по Сирии.

Из аэропорта глава российского государства отправится во дворец «Вахдеттин» – усадьбу, которая принадлежала последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Здесь состоится саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии, передает РИА «Новости».

Ожидается, что до четырехсторонних переговоров состоятся встречи в двусторонних форматах.



Отмечается, что это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит был запланирован на сентябрь, однако его перенесли из графика лидеров.

По итогам беседы главы четырех государств сделают заявление для прессы. Встреча продлится около трех часов.



По мнению экспертов, саммит следует расценивать как стремление Турции основать новую дискуссионную площадку на международном уровне по вопросу сирийского урегулирования.



В саммите планирует принять участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он сообщал, что хочет доложить Франции, Германии, России и Турции по сирийскому вопросу и напомнить лидерам, что катастрофы в Идлибе удалось избежать.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон по телефону сверили часы по вопросам урегулирования ситуации в Сирии перед встречей в Стамбуле.