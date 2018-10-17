Путин прибыл в Стамбул для участия в четырехсторонней встрече по Сирии

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27 октября, суббота  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Россия подтвердила подготовку к войне

Бесконтрольное создание ракет средней и меньшей дальности угрожает распространением ядерных вооруженийФото: Maxim Shemetov/Reuters
В Генассамблее ООН отвергли российскую резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что еще раз указывает на уход этого соглашения в прошлое. Но Москва, как дали понять в МИДе, ответит на такое развитие событий. Что могло бы стать новой альтернативой ДРСМД и почему его отсутствие грозит началом распространения по миру ядерного оружия? Подробности...
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Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел», – напомнил участник конкурса управленцев «Лидеры России», представитель одной из 65 стран мира, из которых поступили заявки на состязание. Современные технологии позволяют привлекать и реализовывать таланты из гораздо более дальних, чем Холмогоры, уголков мира. Чего ожидают «заграничные наши» от нового конкурса? Подробности...
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...

Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

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        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Путин прибыл в Стамбул для участия в четырехсторонней встрече по Сирии

             27 октября 2018, 13:58
          Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где в субботу пройдет четырехсторонняя встреча по Сирии.

          Из аэропорта глава российского государства отправится во дворец «Вахдеттин» – усадьбу, которая принадлежала последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Здесь состоится саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии, передает РИА «Новости».

          Ожидается, что до четырехсторонних переговоров состоятся встречи в двусторонних форматах.

          Отмечается, что это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит был запланирован на сентябрь, однако его перенесли из графика лидеров.

          По итогам беседы главы четырех государств сделают заявление для прессы. Встреча продлится около трех часов.

          По мнению экспертов, саммит следует расценивать как стремление Турции основать новую дискуссионную площадку на международном уровне по вопросу сирийского урегулирования.

          В саммите планирует принять участие спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он сообщал, что хочет доложить Франции, Германии, России и Турции по сирийскому вопросу и напомнить лидерам, что катастрофы в Идлибе удалось избежать.

          Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон по телефону сверили часы по вопросам урегулирования ситуации в Сирии перед встречей в Стамбуле.


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