Путин и Макрон провели телефонный разговор перед встречей в Стамбуле

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон перед встречей в Стамбуле провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны, указывается в сообщении на сайте Кремля.

Основное внимание было уделено «тематике сирийского урегулирования». Был рассмотрен «ряд вопросов, выносимых на повестку дня стамбульской встречи».

Президенты сделали акцент на необходимости «активизации совместных усилий по продвижению политического процесса в Сирии, включая вопросы формирования и запуска Конституционного комитета».

Также Путин и Макрон обсудили российско-американскую встречу на высшем уровне, которую планируют провести 11 ноября в Париже.

Тем временем телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщает, что в ходе телефонного разговора президент Франции выразил желание «добиться того, чтобы четыре участника (саммита) обязались продлить режим прекращения огня, о котором в прошлом месяце договорились (президент Турции Тайип) Эрдоган и Путин, а также не использовать химическое оружие».

Кроме того, Макрон хочет, чтобы предстоящий саммит стимулировал процесс политического урегулирования под эгидой ООН.

Ранее сообщалось, что президент России Путин прибыл в Стамбул на четырехстороннюю встречу по Сирии.