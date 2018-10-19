Меркель примет участие в саммите России, Турции, Германии и Франции по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в саммите России, Турции, ФРГ и Франции по Сирии в Стамбуле 27 октября, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фиц.

«В субботу 27 октября канцлер Меркель примет участие в саммите по Сирии в Стамбуле с президентами Франции, России и Турции», – заявила Фиц, передает РИА «Новости».

По ее словам, в рамках саммита будет обсуждаться ситуация в Идлибе и поддержка реализации российско-турецкого соглашения, принятого в Сочи, о стабилизации в Сирии.

В то же время пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин также примет участие в саммите. «Эта встреча не для прорывов. Готовимся к поездке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли надеяться на прорыв в урегулировании по Сирии на этом саммите.

Он также отметил, что Путин в ходе саммита проведет двусторонние беседы. Президент обсудит продвижение процесса политического урегулирования, дальнейшие шаги в интересах укрепления безопасности и стабильности, создание условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры.

Саммит планировался на первую декаду сентября, однако не состоялся из-за графиков лидеров стран. В середине сентября в Стамбуле состоялась встреча помощников лидеров России, Германии, Турции и Франции, которые обсудили повестку возможной четырехсторонней встречи.