Саммит лидеров четырех стран по Сирии открылся в Стамбуле

В Стамбуле началась четырехсторонняя встреча по Сирии лидеров Турции, России, Германии и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Встреча организована во дворце «Вахдеттин», принадлежавшем последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Сейчас дворец используется как один из рабочих офисов президента Турции, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не стоит ждать от встречи каких-либо прорывных решений, стороны проведут «сверку часов».

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, что Анкара рассчитывает обсудить, какие новые форматы политического, а не военного, урегулирования в Сирии можно разработать.

«В рамках этого мы ждем согласования дорожной карты по Сирии и основных положений проекта конституции», – сказал он.

Руководитель МИД Германии Хайко Маас заметил, что в Стамбуле встретились «две стороны, которые ранее не вели переговоры».

«Это русские и турки, которые находились в одном переговорном формате с Ираном. И, с другой стороны, это французы и мы, которые находятся в так называемой группе поддержки Сирии. Мне кажется, имеет смысл совместить это и реализовать возможность для совместного разговора», – уточнил он.

Французский дипломатический источник сообщил, что в Париже приветствуют любые инициативы по долгосрочному урегулированию в Сирии.

До начала саммита Путин встретился с Меркель, провел двустороннюю встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, и телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

В рамках четырехстороннего саммита стороны обсудят ситуацию в Идлибе и поддержку реализации принятого в Сочи российско-турецкого соглашения о стабилизации в Сирии.