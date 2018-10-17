Взгляд
27 октября, суббота  |  Последнее обновление — 22:32  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
Перейти а раздел…

Сексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен»

На фото изображена сука породы джек-рассел-терьер по кличке БусинкаФото: instagram.com/boo_jrt
В соцсетях развернулся новый скандал, сравнимый по накалу с историей «Леруа Мерлен» против российских болельщиков». IKEA опубликовала в Facebook фотографию собаки с неоднозначной подписью. Возмущение феминисток разделили далеко не все, но на пользу компании эта история явно не пошла. Что же пошло не так? Подробности...
Перейти а раздел…

Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...

Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 18 комментариев

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лидеры России, Турции, Франции и Германии выступили против сепаратизма в Сирии
          Россия оставила себе право помогать в ликвидации боевиков в ИдлибеВ Британии рассказали о преподанном Россией уроке в ВТОСтало известно о наследстве КараченцоваСексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен»
          В России испытали систему глушения спутниковСтало известно об участившихся блокировках онлайн-платежей россиянСтрельбу открыли в американской синагоге, много жертвВрачей не пустили в детсад к ребенку с разбитой головой в Петербурге
          МИД подтвердил подготовку России к войнеХоккеист Кулемин объяснил получение канадского гражданстваБлогеры рассказали подробности создания второй бригады морской пехоты ВМС УкраиныДеппа отказались брать в новую часть «Пиратов Карибского моря»

          «сенсационные прибыли»


          На Западе удивились росту российской экономики

          четыре шага


          На Украине разработали план по возвращению Азовского моря

          запоздалая обида


          В Сербии рассказали о расплате за срыв проекта «Южный поток»

          Видео

          канадские ощущения


          Медведева оправдалась после провального выступления

          военный космос


          Названо ключевое условие победы в военном конфликте России и США

          рассказ бывалого


          Сбитый над Донбассом украинский летчик рассказал, как сбежал от ополченцев

          спортивный характер


          Российский хоккеист выпросил себе гражданство «свободной и демократической» Канады

          особое мнение


          Трамп назвал «худшее, что когда-либо случалось с Россией»

          «расизм и супремасизм»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Если вы гуманист, прежде всего, перестаньте пить молоко

          «русский не прилагательное»


          Егор Холмогоров: Теперь мы видим, до какого ужаса доходят страны, если утрачивают национальное начало

          «должно быть стыдно»


          Святослав Голиков: У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

          Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в Сирии   27 октября 2018, 21:00
          Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии.

          В субботу в Стамбуле состоялся саммит по сирийскому урегулированию с участием президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры прошли во дворце «Вахдеттин» – усадьбе последнего султана Османской империи Мехмеда VI Вахидеддина. Кроме четырехсторонних переговоров состоялись короткие встречи в двусторонних форматах.

          Перед началом встречи турецкий лидер выразил надежду на то, что переговоры будут конструктивными. «Весь мир смотрит на нас сегодня. Я надеюсь, что переговоры пройдут в искреннем и конструктивном ключе и что мы оправдаем ожидания», – сказал Эрдоган.

          Анкара долгое время поддерживала сирийских боевиков и надеялась на свержение президента страны Башара Асада, однако благодаря поддержке Москвы сирийский лидер не только сохранил власть, но и близок к полной победе над террористами. В прошлом месяце Россия и Турция заключили сделку по созданию в Идлибе демилитаризованной зоны. На ее территории существует буферный отрезок шириной около 20 километров, через который Сирию покидают воинствующие джихадисты и выводятся тяжелые вооружения.

          Лидеры несколько часов обсуждали процесс сирийского политического урегулирования, ситуацию в Идлибе (последнем оплоте боевиков и антиправительственных сил), а также вопрос возвращения домой сирийских беженцев. В таком составе саммит проходил впервые: он собрал представителей «астанинской тройки» и «малой группы» по Сирии. Встреча была непростой. В один момент лидеры решили сделать небольшой перерыв и затем вновь вернулись к обсуждению.

          По итогам саммита президент Владимир Путин сообщил, что участники приняли совместное заявление, где отражен настрой на дальнейшее взаимодействие по урегулированию в Сирии. Он предложил поддержать российскую инициативу провести международную конференцию по проблеме сирийских беженцев, в противном случае, предупредил глава государства, «результата не добьемся». На саммите, подчеркнул президент, стороны пришли к тому, чтобы расширить само понятие «гуманитарная помощь» и «иметь в виду при этом поставку медицинского оборудования, лекарств, восстановление инфраструктуры, водоснабжения».

          Путин призвал не допустить, чтобы «получившие опыт бандиты продолжали преступную деятельность, создавали в наших странах спящие ячейки, вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор». «В этой связи вместе с господином Эрдоганом подробно проинформировали наших европейских коллег о достигнутом процессе выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу», – заявил Путин.

          Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал результатом встречи импульс для окончания сирийской трагедии. «Призываю другие страны поддержать эти усилия», – заявил Эрдоган.

          В Стамбуле отсутствовали представители двух ключевых игроков в Сирии: США и Ирана. Такое положение дел объяснялось угрозой срыва договоренностей, так как у Тегерана и Вашингтона кардинально расходятся взгляды на происходящее в арабской республике. Впрочем, точку зрения США представляла Франция, а Ирана – отчасти Россия. Как отмечали накануне в Кремле, встреча проводилась с целью совместить различные форматы «для сверки часов» и «нащупать общие темы».

          Однако директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Иран входит в астанинскую группу и «напрямую завязан на сирийское урегулирование». А в США, сообщил он, уже дали оценку этому саммиту как стремление России выдавить американцев из региона.

          Также в саммите участвовал спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он рассказал лидерам о ходе урегулирования конфликта, и создании конституционного комитета (решение о его формировании появилось в январе в рамках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи) для политического перехода власти в Сирии. Эта структура должна собраться на первое совещание в Женеве в конце ноября, накануне отставки де Мистуры.

          Путин заявил о необходимости запуска работы этого комитета, «который призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии». Он подчеркнул, что такой комитет должен быть признан легитимным всеми сторонами в Сирии и пользоваться их уважением.

          Станислав Тарасов увидел в прошедшем саммите начало беспрепятственного пути к сирийскому урегулированию. Особенно значимым стало согласие участников в том, что урегулирование конфликта нужно вести путем конституционных преобразований, без этого невозможно создать политические условия для возвращения беженцев, установить статус отдельных регионов, решить гуманитарные проблемы.

          «Позиция России и Турции близка, а Франция и Германия вовлекается в этот процесс. Ситуация далеко непростая, но первый ход для создания нового формата сделан и это нельзя воспринимать негативно», – сказал Тарасов.

          Для него пока остается неясен данный формат и на каких в дальнейшем площадках будут решаться вопросы. При этом стоит ожидать противодействия со стороны США. «При своей противоречивости и половинчатости формат говорит о том, что

          четыре государства, которые собрались в Стамбуле, выступили против выхода США из иранской ядерной программы. Это уже попытки появления коалиции на отдельно взятом плацдарме.

          И это надо приветствовать», – считает эксперт.

          В то же время он не ожидает, что теперь процесс сирийского урегулирования пойдет как по маслу, «двумя-тремя заседаниями проблемы не решить».

          «Но здесь главное обозначить тренд: разрушительный или разворот в сторону поиска путей политического и других урегулирований. Саммит в Стамбуле – поворот в сторону политического урегулирования. Это длительный процесс. Думаю, на это уйдет лет десять», – подытожил Станислав Тарасов. 


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............