В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии.

В субботу в Стамбуле состоялся саммит по сирийскому урегулированию с участием президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры прошли во дворце «Вахдеттин» – усадьбе последнего султана Османской империи Мехмеда VI Вахидеддина. Кроме четырехсторонних переговоров состоялись короткие встречи в двусторонних форматах.

Перед началом встречи турецкий лидер выразил надежду на то, что переговоры будут конструктивными. «Весь мир смотрит на нас сегодня. Я надеюсь, что переговоры пройдут в искреннем и конструктивном ключе и что мы оправдаем ожидания», – сказал Эрдоган.

Анкара долгое время поддерживала сирийских боевиков и надеялась на свержение президента страны Башара Асада, однако благодаря поддержке Москвы сирийский лидер не только сохранил власть, но и близок к полной победе над террористами. В прошлом месяце Россия и Турция заключили сделку по созданию в Идлибе демилитаризованной зоны. На ее территории существует буферный отрезок шириной около 20 километров, через который Сирию покидают воинствующие джихадисты и выводятся тяжелые вооружения.

Лидеры несколько часов обсуждали процесс сирийского политического урегулирования, ситуацию в Идлибе (последнем оплоте боевиков и антиправительственных сил), а также вопрос возвращения домой сирийских беженцев. В таком составе саммит проходил впервые: он собрал представителей «астанинской тройки» и «малой группы» по Сирии. Встреча была непростой. В один момент лидеры решили сделать небольшой перерыв и затем вновь вернулись к обсуждению.

По итогам саммита президент Владимир Путин сообщил, что участники приняли совместное заявление, где отражен настрой на дальнейшее взаимодействие по урегулированию в Сирии. Он предложил поддержать российскую инициативу провести международную конференцию по проблеме сирийских беженцев, в противном случае, предупредил глава государства, «результата не добьемся». На саммите, подчеркнул президент, стороны пришли к тому, чтобы расширить само понятие «гуманитарная помощь» и «иметь в виду при этом поставку медицинского оборудования, лекарств, восстановление инфраструктуры, водоснабжения».

Путин призвал не допустить, чтобы «получившие опыт бандиты продолжали преступную деятельность, создавали в наших странах спящие ячейки, вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор». «В этой связи вместе с господином Эрдоганом подробно проинформировали наших европейских коллег о достигнутом процессе выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу», – заявил Путин.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал результатом встречи импульс для окончания сирийской трагедии. «Призываю другие страны поддержать эти усилия», – заявил Эрдоган.

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В Стамбуле отсутствовали представители двух ключевых игроков в Сирии: США и Ирана. Такое положение дел объяснялось угрозой срыва договоренностей, так как у Тегерана и Вашингтона кардинально расходятся взгляды на происходящее в арабской республике. Впрочем, точку зрения США представляла Франция, а Ирана – отчасти Россия. Как отмечали накануне в Кремле, встреча проводилась с целью совместить различные форматы «для сверки часов» и «нащупать общие темы».

Однако директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Иран входит в астанинскую группу и «напрямую завязан на сирийское урегулирование». А в США, сообщил он, уже дали оценку этому саммиту как стремление России выдавить американцев из региона.

Также в саммите участвовал спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он рассказал лидерам о ходе урегулирования конфликта, и создании конституционного комитета (решение о его формировании появилось в январе в рамках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи) для политического перехода власти в Сирии. Эта структура должна собраться на первое совещание в Женеве в конце ноября, накануне отставки де Мистуры.

Путин заявил о необходимости запуска работы этого комитета, «который призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии». Он подчеркнул, что такой комитет должен быть признан легитимным всеми сторонами в Сирии и пользоваться их уважением.

Станислав Тарасов увидел в прошедшем саммите начало беспрепятственного пути к сирийскому урегулированию. Особенно значимым стало согласие участников в том, что урегулирование конфликта нужно вести путем конституционных преобразований, без этого невозможно создать политические условия для возвращения беженцев, установить статус отдельных регионов, решить гуманитарные проблемы.

«Позиция России и Турции близка, а Франция и Германия вовлекается в этот процесс. Ситуация далеко непростая, но первый ход для создания нового формата сделан и это нельзя воспринимать негативно», – сказал Тарасов.

Для него пока остается неясен данный формат и на каких в дальнейшем площадках будут решаться вопросы. При этом стоит ожидать противодействия со стороны США. «При своей противоречивости и половинчатости формат говорит о том, что

четыре государства, которые собрались в Стамбуле, выступили против выхода США из иранской ядерной программы. Это уже попытки появления коалиции на отдельно взятом плацдарме.

И это надо приветствовать», – считает эксперт.

В то же время он не ожидает, что теперь процесс сирийского урегулирования пойдет как по маслу, «двумя-тремя заседаниями проблемы не решить».

«Но здесь главное обозначить тренд: разрушительный или разворот в сторону поиска путей политического и других урегулирований. Саммит в Стамбуле – поворот в сторону политического урегулирования. Это длительный процесс. Думаю, на это уйдет лет десять», – подытожил Станислав Тарасов.