Кадыров призвал США, Израиль и Европу «забрать своих шайтанов домой» из Сирии

Война в Сирии будет продолжаться, пока этого желают США, Израиль, Европа и «другие страны коалиции», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в Сирии «столкнулись интересы многих государств», которые должны прийти к «единому мнению о необходимости закончить войну», чтобы кровопролитие прекратилось, передает РИА «Новости».

Без поддержки «хозяев» террористы в Сирии «не продержались бы и дня», сказал Кадыров. Он подчеркнул, что все отряды боевиков в Сирии «подконтрольны», ведь их снабжение «требует больших расходов».

«И если страны, которые я перечислил, заберут своих шайтанов домой, в Сирии восстановится мир», – сказал глава Чечни, подчеркнув, что Сирия держится благодаря усилиям России.

Кадыров отметил, что глава российского государства Владимир Путин «как миротворец» придерживается «нормативов международного сообщества». Россия «защищает целостность» Сирии, а вот у Запада «там другие интересы».

Напомним, российские силы действуют в Сирии уже три года. Присутствие российского контингента даже в минимизированном составе остается главным сдерживающим фактором для эскалации боевых действий.