Путин заявил о готовности помочь Сирии в случае провокаций в Идлибе

Россия оставляет за собой право помочь в ликвидации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле.

По словам Путина, ликвидация террористов, остающихся в Сирии, остается одной из важных задач, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что уровень насилия в Сирии существенно снижен, немаловажной задачей остается ликвидация всех скопившихся там радикальных элементов. Нельзя допустить, чтобы получившие боевой опыт бандиты продолжали преступную деятельность, создавали в наших странах «спящие ячейки», вербовали сторонников, проповедовали экстремистскую идеологию и террор», – сказал он.

Президент также сказал, что предложил созвать международную конференцию по вопросу сирийских беженцев.

«Мы понимаем все, что с этим связано, понимаем проблемы, но если мы не будем работать совместно, то и результата не добьемся», – уточнил он.

Он отметил, что все участники саммита согласились, что добиться долгосрочной стабильности в Сирии можно только политико-дипломатическими средствами и при строгом соблюдении принципов единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

По словам Путина, по итогам саммита принято совместное заявление России, Франции, Германии и Турции по урегулированию в Сирии, передает РИА «Новости».

В целом, по его словам, встреча прошла в деловой атмосфере, главы государств провели серьезную работу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что саммит дал импульс для окончания сирийской трагедии.

«Нашей целью было обеспечить прекращение огня, а также у нас была возможность обсудить политическое урегулирование. Кризис в Сирии стал международной проблемой. Астана стала образцом для нас, здесь мы продолжили свои усилия и подтвердили наше мнение о том, что военным путем нельзя решить сирийскую проблему. Все должны бороться за то, чтобы закончить эту трагедию в Сирии», – сказал он.

Также Эрдоган призвал другие страны поддержать эти усилия.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал прошедший саммит продуктивным, передает ТАСС. Он считает неприемлемой проведение военной операции в Идлибе, так как это вызовет новую волну беженцев.

Отметим, после саммита и встречи с журналистами лидеры России, Германии, Франции и Турции продолжат общение за рабочим обедом.

Саммит продолжался почти три часа. Встреча прошла во дворце «Вахдеттин», которая используется как один из рабочих офисов президента Турции.

До начала саммита Путин встретился с Меркель, провел двустороннюю встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, и телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.