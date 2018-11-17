При обстреле боевиками Латакии погибли 18 сирийских военных

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко сообщил, что при обстреле боевиками провинции Латакия погибли 18 сирийских военных.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за последние сутки боевики трижды начинали обстрел пригородов Алеппо и дважды Хамы, передает ТАСС.

Кроме того, при обстреле участниками незаконных вооруженных формирований населенного пункта Телль-Алуш провинции Алеппо ранение получил один сирийский военнослужащий, а в населенном пункте Сафсара провинции Латакия от огня боевиков погибло 18 и ранен один военнослужащий ВС САР, сообщил Савченко.

Ранее в субботу несколько десятков человек погибли в результате авиаударов возглавляемой США международной коалицией по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.