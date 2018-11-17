Несколько десятков человек погибли в результате авиаударов в САР

В результате авиаударов, нанесенных международной коалицией во главе с США по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, погибли порядка 40 мирных жителей, большинство из них – женщины и дети, сообщают сирийские СМИ.

Коалиция нанесла авиаудары по деревне аль-Букаан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

Ранее сообщалось, что коалиция США применила в Сирии кассетные боеприпасы. Кроме того, МИД России обвинил США в применении фосфорных бомб в САР.