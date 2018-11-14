Коалиция США применила в Сирии кассетные боеприпасы

Возглавляемая США международная коалиция использовала кассетные боеприпасы при нанесении авиаударов в Сирии, сообщили СМИ.

Боеприпасы были применены при ударах по Хаджину и Шаафе в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское госагентство Sana.

Напомним, 12 ноября в результате удара авиации коалицией получили ранения и погибли свыше 60 мирных жителей в Сирии.

Ранее сообщалось, что коалиция наносила удары по домам мирных жителей в Дейр-эз-Зоре.

В мае газета ВЗГЛЯД разбирала, сколько мирных жителей погибло в результате ударов коалиции за последние несколько лет.