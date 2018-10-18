Коалиция США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция нанесла с воздуха удары по домам мирных жителей в сирийском селении ас-Суса на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам «Исламского государства*», – приводит РИА «Новости» слова своего военного источника из Сирии.

По данным сирийского телевидения, среди мирного населения есть погибшие и раненые. Точного числа пострадавших гостелевидение не называет.

Ранее коалицией США уже был совершен авиаудар по ас-Суса. В результате взырыва пекарни погибли и пострадали несколько мирных жителей.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что бездействие проамериканских сил позволило захватить и установить контроль над 20 километрами сирийской территории около Ефрата.