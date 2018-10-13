Стало известно о гибели мирных жителей при ударе коалиции США в Сирии

В результате авиаудара возглавляемой США коалиции по сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли мирные жители, сообщают местные СМИ.

По данным источников сирийского гостелеканала Ikhbariya, коалиция нанесла удар по пекарне ас-Суса к востоку от Дейр-эз-Зора., передает РИА «Новости».

В результате погибли несколько мирных жителей, еще несколько были ранены.



Ранее в субботу стало известно, что коалиция во главе с США нанесла авиаудары с применением запрещенного белого фосфора по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор.