Стало известно о нанесении коалицией США ударов с применением белого фосфора по САР

Авиация коалиции во главе с США нанесла удары с применением запрещенного белого фосфора по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщают СМИ.

Данных о жертвах среди гражданского населения нет, передает агентство SANA.

Отмечается, что в соцсетях появляются фотографии, на которых показано использование фосфорных бомб коалицией.

В сентябре сообщалось, что два американских самолета F-15 нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор.